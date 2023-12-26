Світові банки цьогоріч звільнили понад 60 тисяч працівників

Глобальні банки звільнили понад 60 тисяч робочих місць у 2023 році, що стало одним із найважчих років скорочення з часів фінансової кризи та скасування значної частини їх найму після виходу з пандемії Covid-19.

Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що інвестиційні банки другий рік поспіль страждали від різкого падіння комісій, оскільки укладання угод і публічні лістинги припинилися, змусивши Уолл-стріт намагатися захистити норму прибутку шляхом скорочення штату.

Крім цього, поглинання Credit Suisse компанією UBS вже призвело до скорочення щонайменше 13 тисяч посад в об'єднаному банку, а наступного року очікується подальше масштабне звільнення.

За підрахунками Financial Times, у 2023 році двадцять найбільших банків світу скоротили щонайменше 61 905 робочих місць. Це можна порівняти з більш ніж 140 000 робочих місць, скорочених тими ж кредиторами під час глобальної фінансової кризи 2007-2008 років.

Попередні роки значної втрати робочих місць банками, наприклад 2015 і 2019 роки, зазнали впливу масштабних скорочень європейських кредиторів, які намагаються впоратися з історично низькими процентними ставками.

Але принаймні половину скорочень у 2023 році принесли кредитори з Уолл-стріт, чий інвестиційний банківський бізнес насилу справлявся зі швидкістю зростання процентних ставок у США та Європі.

У багатьох із цих випадків кредитори відмовляються персоналу, який вони найняли після пандемії, коли відкладений попит на укладення угод спровокував війну за таланти між інвестиційними банками.

Однак найбільші скорочення в одній установі відбулися в швейцарському UBS, оскільки він почав поглинати свого колишнього конкурента Credit Suisse.

Credit Suisse вже планувала скоротити 9000 ролей, але очікувалося, що UBS буде скорочувати далі та швидше, усунувши дублюючі позиції та згорнувши більшу частину схильного до аварій інвестиційного банку свого колишнього конкурента.

У листопаді UBS повідомила, що вже скоротила 13 тисяч робочих місць з об'єднаної групи, залишивши їх загальну чисельність 116 тисяч. Але виконавчий директор Серджіо Ермотті дав зрозуміти, що 2024 рік стане "переломним" для поглинання, і аналітики очікують, що в найближчі місяці з'являться тисячі нових робочих місць.

Другим за величиною розпилювачем 2023 року стала компанія Wells Fargo, яка цього місяця показала, що скоротила глобальну кількість персоналу на 12 тис осіб до 230 тисяч . Банк заявив, що лише в третьому кварталі він витратив 186 мільйонів доларів на витрати на звільнення, звільнивши 7000 робочих місць.

Citigroup скорочує 5000 робочих місць, Morgan Stanley - 4800, Bank of America - 4000, Goldman Sachs - 3200 і JPMorgan Chase - 1000. Загалом у 2023 році великі банки Уолл-стріт скоротили щонайменше 30 тисяч співробітників.