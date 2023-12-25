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АНАЛІТИКА

Банки за 11 міс.-2023 збільшили чистий прибуток у 6,7 раза до 11 міс.-2022

 

Чистий прибуток платоспроможних банків за січень-листопад 2023 року сягнув 130,55 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2022 року цей показник був у 6,7 раза нижчим і становив лише 19,43 млрд грн, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Згідно з ними, у листопаді чистий прибуток знизився до 7,85 млрд грн із 12,85 млрд грн у жовтні, меншим цьогоріч був лише в січні, тоді як листопад минулого року банки також завершили з найкращим показником - 8,45 млрд грн.

Зниження прибутку порівняно з попередніми місяцями пояснюється, зокрема, зростанням відрахувань у резерви минулого місяця до 3,75 млрд грн, що є рекордним показником для цього року, тоді як у попередні два місяці резерви навіть розформувалися в обсязі до 1 млрд грн.

За інформацією НБУ, загальні доходи фінустанов за 11 місяців зросли на 25,7% до аналогічного періоду минулого року, зокрема чистий процентний дохід збільшився на 34,5% - до 182,22 млрд грн, тоді як чистий комісійний - на 2,5%, до 45,6 млрд грн.

За підсумками 10 місяців темпи зростання були вищими: загальні доходи зросли на 27,3%, чистий процентний дохід збільшився на 36,5% - до 164,24 млрд грн, а чистий комісійний - на 3,8%, до 41,4 млрд грн.

Це пов'язано з тим, що в листопаді цього року до листопада минулого зростання загальних доходів банків сповільнилося до 12,3%, або 39,47 млрд грн, зокрема чистий процентний дохід збільшився на 18,3% - до 17,98 млрд грн, тоді як чистий комісійний навіть скоротився на 8,6% - до 4,23 млрд грн.

Частка процентних доходів банків у загальній структурі за листопад залишилася на рівні жовтня - 68,1%, тоді як у листопаді минулого року вона була на рівні 60,2%.

Частка комісійних за підсумками минулого місяця також не змінилася - 21,7%, тоді як рік тому вона була вищою - 23,7%.

Частка надходжень від валютних операцій зросла в листопаді на 0,1 п.п. - до 7,1%, тоді як в аналогічний період минулого року вона сягала 13,1%.

Зазначається, що банки за 11 місяців цього року сплатили 26,17 млрд грн податку на прибуток, зокрема в листопаді - 4,13 млрд грн.

Як повідомлялося, Рада підвищила податок на прибуток банків із 18% до 50% за 2023 рік і до 25% у наступні роки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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