Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ виявив проблеми у п'яти банках, серед яких один державний

 

Проведена Національним банком України у 2023 році оцінка стійкості банків виявила проблеми у п'яти банків, три з яких мають ризики повністю втратити капітал. Вони зможуть поповнити капітал або вжити інші заходи до квітня 2026 року.

Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, повідомляє РБК-Україна з посиланням презентацію "Звіту про фінансову стабільність" НБУ на Youtube.


"Серед тих банків, які мають ризики втрати капіталу повністю, є в тому числі державний банк", - сказала вона.

Дадашова повідомила, що НБУ після формального завершення оцінки оприлюднить звіт, де вкаже, про які банки йде мова.

За її словами, йдеться не про необхідність підвищення капіталу цих банків виключно шляхом докапіталізації. "Для того, аби наблизитися до необхідних рівнів достатності капіталу, у банків буде строк фінальний у квітні 2026 року. Протягом цього строку банки можуть здійснити низку заходів. Традиційно це заходи із зниження ризиків. Це заходи також із природнього заробляння капіталу через прибутковість", - сказала вона.

За її словами, усі великі банки зараз мають можливість генерувати прибутки. "Тому ми не очікуємо, що за результатами оцінки стійкості ми будемо вимагати якоїсь прямої до капіталізації, в тому числі і державних банків", - сказала вона.

Крім того, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомила, що два з цих п'яти банків на сьогодні вимоги фактично виконали, решті трьом банкам "потрібно буде сформувати плани докапіталізації, з якими вони працюватимуть протягом наступних років".

У НБУ відзначили, що цьогоріч оцінка стійкості проводилася для 20 банків лише за базовим, але консервативним сценарієм: припускалася реалізація кредитного ризику та зниження процентної маржі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5964
  0,0448
 0,12
EUR
 1
 41,2846
  0,2182
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5820  0,02 0,05 38,1700  0,02 0,06
EUR 41,1580  0,19 0,46 41,9524  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5800  0,03 0,08 37,6000  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес