Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки пройшли пік кредитних втрат - НБУ

 

Пік кредитних втрат українськими банками вже минув, цьогоріч вони майже не формували відповідні резерви.

Про це під час пресбрифінгу, що присвячений презентації Звіту про фінансову стабільність сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вона зазначила, що в роздрібному сегменті зростають незабезпечені споживчі кредити. Крім того, останнім часом активізувалось кредитування іпотеки за програмою «єОселя».

«Якщо говорити про якість кредитного портфеля і про втрати активів, то на сьогоднішній день ми бачимо, що пік кредитних втрат вже пройдено. В цьому році банки вже майже не формували резерви під кредитні втрати, подекуди, іноді навіть здійснювали розформування резервів. Цьому сприяли і ті підходи, і ті кроки по реструктуризації, які банки вживали аби допомогти клієнтам відновити платоспроможність», - сказала Рожкова.

За її словами, попит на кредити все ще лишається пригніченим порівняно з довоєнним рівнем, що в першу чергу пояснюється суттєвим зниженням споживчого попиту.

«Приплив коштів у банківську систему зберігся, хоча темпи його дещо знизились порівняно з першою половиною року. Після тривалої паузи банки відновили гривневе кредитування бізнесу. Гривневе кредитування населення відновилось дещо раніше. Хоча треба сказати, що попит на кредити все ще лишається пригніченим порівняно з довоєнним рівнем. І в першу чергу, це пояснюється суттєвим зниженням споживчого попиту», - сказала Рожкова.

Як повідомлялось, в Україні частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом на 1 листопада 2023 року становила 37,7% проти 37,9% станом на 1 жовтня.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5964
  0,0448
 0,12
EUR
 1
 41,2846
  0,2182
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5820  0,02 0,05 38,1700  0,02 0,06
EUR 41,1580  0,19 0,46 41,9524  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5800  0,03 0,08 37,6000  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес