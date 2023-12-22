Фінансові новини
- |
- 22.12.23
- |
- 15:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки пройшли пік кредитних втрат - НБУ
14:25 22.12.2023 |
Пік кредитних втрат українськими банками вже минув, цьогоріч вони майже не формували відповідні резерви.
Про це під час пресбрифінгу, що присвячений презентації Звіту про фінансову стабільність сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Вона зазначила, що в роздрібному сегменті зростають незабезпечені споживчі кредити. Крім того, останнім часом активізувалось кредитування іпотеки за програмою «єОселя».
«Якщо говорити про якість кредитного портфеля і про втрати активів, то на сьогоднішній день ми бачимо, що пік кредитних втрат вже пройдено. В цьому році банки вже майже не формували резерви під кредитні втрати, подекуди, іноді навіть здійснювали розформування резервів. Цьому сприяли і ті підходи, і ті кроки по реструктуризації, які банки вживали аби допомогти клієнтам відновити платоспроможність», - сказала Рожкова.
За її словами, попит на кредити все ще лишається пригніченим порівняно з довоєнним рівнем, що в першу чергу пояснюється суттєвим зниженням споживчого попиту.
«Приплив коштів у банківську систему зберігся, хоча темпи його дещо знизились порівняно з першою половиною року. Після тривалої паузи банки відновили гривневе кредитування бізнесу. Гривневе кредитування населення відновилось дещо раніше. Хоча треба сказати, що попит на кредити все ще лишається пригніченим порівняно з довоєнним рівнем. І в першу чергу, це пояснюється суттєвим зниженням споживчого попиту», - сказала Рожкова.
Як повідомлялось, в Україні частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом на 1 листопада 2023 року становила 37,7% проти 37,9% станом на 1 жовтня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни «Великої сімки» погодились відстрочити виплату держборгу України до 2027 року
|Рада не обрала Піщанську на посаду голови Рахункової палати: побоялися, що зірветься - депутат
|Рада призначила новий склад Рахункової палати попри застереження послів «Великої сімки»
|Рада легалізувала медичний канабіс
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар дешевшає до основних валют перед публікацією статданих зі США
|НБУ виявив проблеми у п'яти банках, серед яких один державний
|НБУ планує запровадити норматив фінансового левереджу для фінкомпаній
|Банки пройшли пік кредитних втрат - НБУ
|Від реалізації активів банків у Прозорро.Продажі Фонд гарантування залучив ₴4,8 мільярда
|Кількість компаній non-life в Україні з липня-2020 до жовтня-2023 скоротилася майже вдвічі - НБУ
Бізнес
|Google планує реорганізувати відділ продажу реклами — на користь штучного інтелекту
|Новий Mercedes-AMG CLE53 дебютував із рядною «шісткою» на 443 к.с.
|OpenAI посилює контроль над розробкою потенційно небезпечних моделей ШІ
|Suzuki представила новий Swift
|Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
|Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
|У світі рекордно зросли продажі електромобілів