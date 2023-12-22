Від реалізації активів банків у Прозорро.Продажі Фонд гарантування залучив ₴4,8 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, від реалізації активів банків-банкрутів в системі Прозорро.Продажі у 2023 році, залучив понад 4,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом 2023 року в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі відбулося понад 620 онлайн-аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, які завершились підписанням договорів купівлі-продажу на суму понад 4,8 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Отримані кошти Фонд гарантування спрямував на розрахунок з кредиторами банків, що виводяться з ринку.

За даними публічного модуля аналітики, понад 3,7 млрд гривень було отримано Фондом від реалізації прав вимоги за кредитними договорами. Понад 1 млрд гривень становлять надходження від продажу житлової та нежитлової нерухомості таких банків. Ще на майже 54 млн гривень ФГВ реалізував земельних ділянок банків-банкрутів.

«Наше завдання - забезпечити прозорість та ринковість процедури продажу активів, зокрема, шляхом максимального розкриття інформації про лоти, що сприятиме зростанню конкуренції. Адже отримані кошти йдуть на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються», - зазначив заступник директора департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування Віктор Гутніченко.

Цьогоріч Фонд гарантування продав на понад 3,7 млрд гривень активи колишніх "дочок" російських банків. За цей час відбулося майже 250 результативних онлайн-аукціонів з продажу майна АТ «МР Банк» та ПАТ «Промінвестбанк». Серед активів цих банків - права вимоги за кредитами, житлові будинки, приміщення магазинів, поліклінік, будівлі банків, палаців культури, недобуди та земельні ділянки.

Як повідомлялось, Фонд гарантування реалізує активи банків-банкрутів в системі Прозорро.Продажі з 2016 року. За цей час сума успішних аукціонів Фонду склала майже 29 млрд гривень. Станом на 20 грудня до кінця 2023 року в системі оголошено понад 150 онлайн-аукціонів з продажу активів банків-банкрутів зі стартовою ціною понад 590 млн гривень. Для участі на торгах необхідно зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків. Переможцями не можуть бути позичальники та поручителі за кредитом, а також особи, пов'язані з державою-агресором.