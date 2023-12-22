Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

 

Національний банк України (НБУ) провів оцінку стійкості для 20 найбільших банків, які сукупно мають понад 90% чистих активів сектору країни, і встановив потребу докапіталізації п'яти банків, але два з них уже встигли підвищити достатність капіталу до встановлених за підсумками перевірки підвищених нормативів.

"За результатами оцінки стійкості лише для п'яти банків установлено вищий за мінімальний рівень нормативів достатності капіталу і тільки три з них мають ризики повністю втратити капітал на горизонті трьох років. Ці п'ять банків готуватимуть програми капіталізації та реструктуризації для досягнення достатності капіталу або її підтримання на встановленому рівні. Деякі з них уже мають достатність капіталу, вищу за встановлені за результатами оцінки стійкості підвищені нормативи", - йдеться у звіті НБУ про фінансову стабільність, оприлюдненому в п'ятницю.

"Два з цих п'яти банків на сьогодні, по суті, ці вимоги виконали, а решті (трьом - ІФ-У) банкам потрібно буде сформувати плани докапіталізації, з якими вони працюватимуть протягом наступних років", - доповнила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова під час презентації звіту.

Уточнюється, що цього року оцінку стійкості здійснювали тільки за базовим макроекономічним, але консервативним сценарієм: передбачалася реалізація кредитного ризику і зниження процентної маржі.

"З огляду на результати оцінки стійкості на початку наступного року, НБУ проаналізує доцільність і можливі терміни встановлення буфера консервації капіталу та буфера системної важливості. Після цього обмеження на розподіл капіталу та виплату дивідендів банками, які сформують ці буфери в повному обсязі, може бути послаблене", - зазначено у звіті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5964
  0,0448
 0,12
EUR
 1
 41,2846
  0,2182
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5820  0,02 0,05 38,1700  0,02 0,06
EUR 41,1580  0,19 0,46 41,9524  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5800  0,03 0,08 37,6000  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес