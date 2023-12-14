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Артур Еш
НБУ оцінив наслідки кібератаки на «Київстар»
12:23 14.12.2023 |
За інформацією банків, кібератака на "Київстар" призвела лише до часткових проблем з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють із використанням мобільного зв'язку.
Про це повідомляє Національний банк з посиланням на нараду представників системно важливих банків із заступником Голови НБУ Олексієм Шабаном.
За інформацією банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі. Безперебійно працюють банківські відділення. Безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі.
Також немає складнощів у роботі мобільних додатків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують в процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.
Проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв'язку Київстар.
Наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію - переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.
Водночас Oлексій Шабан звернув увагу банків на необхідності уточнення планів їх безперервної роботи з урахуванням нових обставин.
"Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв'язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів", - зазначив він.
Заступник Голови НБУ також подякував представникам банків за високий рівень готовності до непередбачуваних подій та звернув їх увагу на заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.
"Ми упродовж 2022-2023 років постійно фіксуємо кібератаки різного рівня складності на об'єкти інформаційної інфраструктури банків та небанківських фінустанов. Тому закликаємо учасників фінансового ринку бути пильними, посилювати рівень інформаційної безпеки та дотримуватися вимог НБУ в цій сфері", - сказав він.
Також повідомляється, що Національний банк України працює у штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ.
Центр кіберзахисту Національного банку разом з відповідними підрозділами фінустанов вживають всіх можливих заходів реагування та протидії можливим кібератакам.
Функціонує система оперативного обміну інформацією, рекомендаціями та досвідом з метою забезпечення кіберзахисту фінансових установ, напрацьовуються методи, інструменти та рекомендації з протидії кібератакам, забезпечується відповідна взаємодія з іншими суб'єктами національної системи кіберзахисту.
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