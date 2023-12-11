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Фонд гарантування цьогоріч виплатив вкладникам збанкрутілих банків ₴3,05 мільярда
11:35 11.12.2023 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за січень-листопад 2023 року виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 3,05 млрд грн гарантованого відшкодування.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"3 053,5 млн грн - саме стільки виплатив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вкладникам банків, що ліквідуються, за 11 місяців 2023 року. Лише за листопад вкладники цих банків отримали 88,3 млн грн гарантованого відшкодування", - йдеться в повідомленні.
Заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Наталія Рудуха зазначила, що пік гарантованих виплат припадає на початок періоду виведення банку з ринку. Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», відшкодування вкладів починається не пізніше 20-го робочого дня з дня старту цієї процедури. Але на практиці ми запускаємо процес відшкодування значно швидше, а це вже через 13-15 робочих днів. При цьому виплати продовжуються протягом усього періоду ліквідації, а вкладники увесь цей час можуть за ними звертатися.
Як повідомлялось, у жовтні Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запустили в в застосунку «Дія» послугу подання заяви вкладників збанкрутілих банків на відшкодування вкладів. Наразі виплати можна отримати трьома способами: через додаток «Дія» у смартфоні, дистанційно через банк-агент та безпосередньо у відділенні банку-агента.
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