Нацбанк оновив правила реєстрації учасників платіжних систем

Національний банк України оновив порядок реєстрації та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - Реєстр) відомостей про платіжні системи та їхніх суб'єктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ.

Зокрема, регулятор уточнив питання щодо права Національного банку відмовити в реєстрації міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, а також скасувати їх реєстрацію.

Така відмова, нагадали в НБУ, можлива в разі наявності інформації про співпрацю або здійснення платіжних операцій за участю платіжних систем, банків, небанківських установ, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною.

Вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій.

Ще однією причиною відмови є функціонування платіжної системи на території держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Крім того, НБУ врегулював питання реєстрації та внесення відомостей до Реєстру про непрямих учасників та розрахункових банків платіжних систем.

Ще одне уточнення стосується права Національного банку скасувати реєстрацію міжнародної платіжної системи, створеної нерезидентом, якщо протягом 180 календарних днів кількість її прямих учасників в Україні не відповідає вимогам українського законодавства (тобто є меншою трьох).

Зокрема, встановлено обов'язкову умову: міжнародна платіжна система, створена нерезидентом, повинна мати щонайменше двох прямих учасників-резидентів на території України.