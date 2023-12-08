НБУ оштрафував Moneycom і Easypay на 21,4 млн грн

Національний банк України (НБУ) в листопаді оштрафував платіжну систему Moneycom ТОВ "Свіфт гарант" і ФК "Контрактовий дім" (ТМ "Easypay") на 12,36 млн грн і 9 млн грн відповідно, а також ще сім компаній на 1,27 млн грн, повідомляється на сайті регулятора.

Зазначається, що "Свіфт гарант" і ФК "Контрактовий дім" оштрафовано через неналежне забезпечення організації та проведення первинного фінансового моніторингу, а "Контрактовий дім" ще й звинуватили в порушенні порядку формування показників під час подання НБУ статистичної звітності з питань фінмоніторингу.

Крім того, регулятор минулого місяця наклав штраф 595 тис. грн на ТОВ "Алекскредит" за неналежне розроблення, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань легалізації незаконно отриманих коштів, а також неналежну оцінку ризиків діяльності та перевірку клієнтів.

ФК "Валта Груп" у листопаді оштрафовано на 250 тис. грн за відсутність встановленого порядку зміни курсів купівлі та продажу готівкової інвалюти, порядку здійснення внутрішнього контролю за проведенням валютно-обмінних операцій, а також за подання інформації про такі операції центробанку несвоєчасно і не в повному обсязі.

ПТ "Ломбард "Добрі традиції", своєю чергою, отримав штраф у розмірі 170 тис. грн за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу, а саме - неналежне виконання письмової вимоги, пред'явленої Нацбанком на підставі, передбаченій законодавством щодо протидії відмиванню коштів.

ТОВ "ФК "Контракт Плюс" і ТОВ "ФК "Фінекстра" отримали штрафи по 51 тис. грн у зв'язку з аналогічною статтею з неподанням звітності.

Замикає список порушників серед небанків ПрАТ "УФГ", оштрафоване на 50 тис. грн, за надання недостовірної інформації про валютні операції на запит регулятора.

Що стосується банків, то НБУ в листопаді оштрафував державний Укрексімбанк (Київ) на 400 тис. грн за неналежний нагляд за валютними операціями. Зазначається, що банк не ідентифікував валютні операції клієнта, що містять індикатор сумнівних операцій, і не вжив достатніх заходів щодо додаткового аналізу інформації та документів про ці операції.

Банк "Авангард" (Київ), своєю чергою, оштрафовано на 51 тис. грн за неналежні застосування ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності, проведення фінмоніторингу в установленому Нацбанком порядку. У зв'язку з неналежною розробкою, впровадженням та оновленням внутрішніх документів з питань фінмоніторингу у встановлені строки, а також відсутністю у них процедур, достатніх для ефективного управління ризиками.

Регулятор також застосував до банку захід у вигляді письмового застереження.

Аналогічний захід центробанк застосував до Міжнародного інвестиційного банку (МІБ, Київ) за несвоєчасне надання інформації про накладення арешту на рахунки клієнта спеціально уповноваженому органу.