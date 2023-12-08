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АНАЛІТИКА

В ЄС визначили, хто очолить Європейський інвестиційний банк – ЗМІ

 

Міністерка фінансів Іспанії Надя Кальвіньо стане наступною очільницю Європейського інвестиційного банку - у п'ятницю вранці країни ЄС погодилися на її призначення.

Про це виданню Politico стало відомо від двох посадовців ЄС, пише "Європейська правда".

Після конкурсу, що тривав кілька місяців, Кальвіньо обійшла єврокомісарку Маргрете Вестагер, яка пішла у відпустку з посади керівниці з питань цифрових технологій та конкуренції у Єврокомісії.

Кальвіньо має розпочати роботу в банку, що розташований в Люксембурзі, 1 січня, коли закінчиться термін повноважень нинішнього керівника Вернера Хойєра.

Кандидатура Кальвіньо отримала політичне "благословення" від 27 міністрів фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі після того, як вони провели більшу частину ночі, обговорюючи перегляд правил ЄС щодо національних витрат.

Нова очільниця Європейського інвестиційного банку відповідатиме за розподіл мільярдів євро кредитів на великі інфраструктурні проєкти по всій Європі і відіграватиме ключову роль у відновленні України та наданні кліматичного фінансування в найближчі роки.

Нагадаємо, цієї осені Європейський інвестиційний банк оголосив про виділення 30 мільйонів євро на муніципальну інфраструктуру та міський громадський транспорт в Україні.
Ключові теги: ЄС
 

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