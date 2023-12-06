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Зеленський підписав закон про підвищення податків для банків
13:16 06.12.2023 |
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9656-д про додаткове тимчасове оподаткування банків.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Президент підписав законопроєкт про оподаткування банків №9656д. Це теж вимога МВФ", - зазначив він.
Зокрема, документ передбачає оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року за ставкою 50%, а починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток банків становитиме 25%.
За розрахунком Міністерства фінансів, це принесе бюджету тільки за 2023 рік 24-25 млрд грн, далі очікується по 6-7 млрд грн.
Як повідомлялося, відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 21 листопада.
Нагадаємо, за підсумками роботи у січні-вересні 2023 року платоспроможні українські банки отримали 109,9 млрд грн чистого прибутку, порівняно з 7,4 млрд грн за аналогічний період минулого року.
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