Зеленський підписав закон про підвищення податків для банків

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9656-д про додаткове тимчасове оподаткування банків.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Президент підписав законопроєкт про оподаткування банків №9656д. Це теж вимога МВФ", - зазначив він.

Зокрема, документ передбачає оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року за ставкою 50%, а починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток банків становитиме 25%.

За розрахунком Міністерства фінансів, це принесе бюджету тільки за 2023 рік 24-25 млрд грн, далі очікується по 6-7 млрд грн.

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 21 листопада.

Нагадаємо, за підсумками роботи у січні-вересні 2023 року платоспроможні українські банки отримали 109,9 млрд грн чистого прибутку, порівняно з 7,4 млрд грн за аналогічний період минулого року.