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У листопаді продали активів банків-банкрутів майже на ₴50 мільйонів
11:50 06.12.2023 |
У листопаді 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, сягнула майже 49,4 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
У листопаді у системі Прозорро.Продажі відбулося 37 успішних аукціонів з продажу активів 8 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Сума успішних торгів склала майже 49,4 млн грн. І понад 70% суми - 36,3 млн грн - результати продажу об'єктів нерухомості, які перебували на балансі банків, що ліквідуються", - йдеться в повідомленні.
Станом на 5 грудня за результатами успішних аукціонів листопада отримано оплату за 15 лотів на суму 14,7 млн грн. Кошти за решту 22 лоти, на суму 34,7 млн грн, очікуються. У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.
Як повідомлялось, у жовтні 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, сягнула майже 53,4 млн грн.
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