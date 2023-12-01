НБУ дозволив ЕКА переказувати за кордон кошти для відшкодування витрат за страховими договорами

Національний банк України (НБУ) дозволив Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними компаніями, а також для оплати витрат ЕКА, пов'язаних із здійсненням таких операцій.

Як повідомляється на сайті регулятора, постановою правління НБУ від 30 листопада 2023 року №155 внесено відповідні зміни до його постанови від 24 лютого минулого року №18. Новий документ набуває чинності з 1 грудня.

Як пояснюють у Нацбанку, це зроблено для забезпечення можливості страхування ризиків під час збройної агресії РФ проти України з метою гарантування безпеки судноплавства, сприяння стабільності морських перевезень, забезпечення сталого експорту української продукції через порти України.

У постанові також передбачено можливість використання ЕКА акредитивної форми розрахунків. Відповідні операції здійснюватимуться з метою реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів від 2 листопада 2023 року №1140 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки судноплавства та сприяння стабільності морських перевезень".

Як повідомлялося, Експортно-кредитне агентство створено з метою стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження та підтримки експортерів - резидентів України шляхом страхування, перестрахування, надання гарантій за забезпечувальними договорами розвиток експорту. Єдиним засновником й акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету Міністрів України. Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює Кабмін через уповноважений орган управління - Міністерство економіки України.

Національний банк із 7 січня 2023 року отримав повноваження з регулювання діяльності ЕКА.