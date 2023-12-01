Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ дозволив ЕКА переказувати за кордон кошти для відшкодування витрат за страховими договорами

 

Національний банк України (НБУ) дозволив Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними компаніями, а також для оплати витрат ЕКА, пов'язаних із здійсненням таких операцій.

Як повідомляється на сайті регулятора, постановою правління НБУ від 30 листопада 2023 року №155 внесено відповідні зміни до його постанови від 24 лютого минулого року №18. Новий документ набуває чинності з 1 грудня.

Як пояснюють у Нацбанку, це зроблено для забезпечення можливості страхування ризиків під час збройної агресії РФ проти України з метою гарантування безпеки судноплавства, сприяння стабільності морських перевезень, забезпечення сталого експорту української продукції через порти України.

У постанові також передбачено можливість використання ЕКА акредитивної форми розрахунків. Відповідні операції здійснюватимуться з метою реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів від 2 листопада 2023 року №1140 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки судноплавства та сприяння стабільності морських перевезень".

Як повідомлялося, Експортно-кредитне агентство створено з метою стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження та підтримки експортерів - резидентів України шляхом страхування, перестрахування, надання гарантій за забезпечувальними договорами розвиток експорту. Єдиним засновником й акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету Міністрів України. Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює Кабмін через уповноважений орган управління - Міністерство економіки України.

Національний банк із 7 січня 2023 року отримав повноваження з регулювання діяльності ЕКА.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3535
  0,0217
 0,06
EUR
 1
 39,7235
  0,2347
 0,59

Курс обміну валют на вчора, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1152  0,01 0,04 37,6596  0,01 0,03
EUR 40,4040  0,03 0,07 41,2036  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3450  0,00 0,00 36,3650  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес