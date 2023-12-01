Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У банківській системі скоротилася частка проблемних кредитів — НБУ

 

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України на 1 листопада 2023 року склала 37,7%, що на 0,2 в. п. нижче за показник станом на 1 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів за місяць збільшився на 2,8 млрд грн, а обсяг наданих банками кредитів - на 12,3 млрд грн.

Сума непрацюючих кредитів наразі складає 425,2 млрд грн.

Минулого тижня НБУ опублікував перші результати оцінки стійкості банків за умов воєнного часу.

Більшість банків адекватно оцінюють потенційні втрати кредитного портфеля та відображають пруденційні та фінансові резерви під знецінення кредитів, підтвердили в НБУ.

Раніше у Нацбанку заявляли, що визнання банками кредитних втрат цього року, порівнюючи з минулим, пригальмувало. Частка NPL з початку року скоротилася на 0,2 в.п. - до 37,9% на 1 жовтня 2023 року.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3535
  0,0217
 0,06
EUR
 1
 39,7235
  0,2347
 0,59

Курс обміну валют на вчора, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1152  0,01 0,04 37,6596  0,01 0,03
EUR 40,4040  0,03 0,07 41,2036  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3450  0,00 0,00 36,3650  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес