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У банківській системі скоротилася частка проблемних кредитів — НБУ
23:18 30.11.2023 |
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України на 1 листопада 2023 року склала 37,7%, що на 0,2 в. п. нижче за показник станом на 1 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Водночас обсяг непрацюючих кредитів за місяць збільшився на 2,8 млрд грн, а обсяг наданих банками кредитів - на 12,3 млрд грн.
Сума непрацюючих кредитів наразі складає 425,2 млрд грн.
Минулого тижня НБУ опублікував перші результати оцінки стійкості банків за умов воєнного часу.
Більшість банків адекватно оцінюють потенційні втрати кредитного портфеля та відображають пруденційні та фінансові резерви під знецінення кредитів, підтвердили в НБУ.
Раніше у Нацбанку заявляли, що визнання банками кредитних втрат цього року, порівнюючи з минулим, пригальмувало. Частка NPL з початку року скоротилася на 0,2 в.п. - до 37,9% на 1 жовтня 2023 року.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.
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