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АНАЛІТИКА

НБУ поновлює довоєнні вимоги до банків і запроваджує нові - Рожкова

 

Банківський сектор України є стійким завдяки накопиченим запасам капіталу, однак для подальшого його зміцнення Нацбанк поновлює довоєнні вимоги до банків і запроваджує нові.

Про це розповіла перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова під час виступу на щорічній конференції Profit|Risk|2023, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу НБУ у Фейсбуці.

"Банківський сектор України є стійким завдяки накопиченим запасам капіталу. Для подальшого його зміцнення в умовах невизначеності Національний банк поновлює довоєнні вимоги до банків і запроваджує нові", - сказала Рожкова.

Вона нагадала, що більшість послаблень, запроваджених для мінімізації шоків повномасштабної війни, вже скасовано. Зокрема, поновлено вимоги до оцінки банками кредитного ризику, переоцінки та перевірки застав.

Крім того, парламент поновив дію ст.75-76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" про відповідальність банків за порушення нормативів. Водночас Національний банк не застосовуватиме ці норми до банку, який узгодив і виконує програму капіталізації чи реструктуризації.

У Нацбанку також розповіли і про нові вимоги до банків. Насамперед банки у своїх планах на 2024 рік мають враховувати: 100% операційного ризику під час розрахунку достатності капіталу, результати тестового розрахунку мінімального ринкового ризику, вирахування з капіталу 100% непрофільних активів, запровадження нової структури і нормативів капіталу, оцінку достатності внутрішнього капіталу (ІСААР) та оновлення планів відновлення.

Попередні результати оцінки стійкості підтвердили очікування Національного банку про належну оцінку банками якості кредитів. Отже, розмір наявного запасу капіталу більшості банків є достатнім для комфортного виконання нових та відновлених вимог. Водночас результати оцінки стійкості та плани впровадження регуляторних вимог доцільно врахувати в стратегіях.

Як повідомлялось, Національний банк України завершив перший етап оцінки стійкості банків і банківської системи, розпочатої у травні; попередні результати оцінки стійкості банків - оптимістичні.
 

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