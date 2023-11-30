Фінансові новини
- |
- 30.11.23
- |
- 21:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ поновлює довоєнні вимоги до банків і запроваджує нові - Рожкова
20:12 30.11.2023 |
Банківський сектор України є стійким завдяки накопиченим запасам капіталу, однак для подальшого його зміцнення Нацбанк поновлює довоєнні вимоги до банків і запроваджує нові.
Про це розповіла перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова під час виступу на щорічній конференції Profit|Risk|2023, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу НБУ у Фейсбуці.
"Банківський сектор України є стійким завдяки накопиченим запасам капіталу. Для подальшого його зміцнення в умовах невизначеності Національний банк поновлює довоєнні вимоги до банків і запроваджує нові", - сказала Рожкова.
Вона нагадала, що більшість послаблень, запроваджених для мінімізації шоків повномасштабної війни, вже скасовано. Зокрема, поновлено вимоги до оцінки банками кредитного ризику, переоцінки та перевірки застав.
Крім того, парламент поновив дію ст.75-76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" про відповідальність банків за порушення нормативів. Водночас Національний банк не застосовуватиме ці норми до банку, який узгодив і виконує програму капіталізації чи реструктуризації.
У Нацбанку також розповіли і про нові вимоги до банків. Насамперед банки у своїх планах на 2024 рік мають враховувати: 100% операційного ризику під час розрахунку достатності капіталу, результати тестового розрахунку мінімального ринкового ризику, вирахування з капіталу 100% непрофільних активів, запровадження нової структури і нормативів капіталу, оцінку достатності внутрішнього капіталу (ІСААР) та оновлення планів відновлення.
Попередні результати оцінки стійкості підтвердили очікування Національного банку про належну оцінку банками якості кредитів. Отже, розмір наявного запасу капіталу більшості банків є достатнім для комфортного виконання нових та відновлених вимог. Водночас результати оцінки стійкості та плани впровадження регуляторних вимог доцільно врахувати в стратегіях.
Як повідомлялось, Національний банк України завершив перший етап оцінки стійкості банків і банківської системи, розпочатої у травні; попередні результати оцінки стійкості банків - оптимістичні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Євросоюз дозволив Україні відкласти перехід на нову версію системи «митного безвізу»
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди нададуть Україні у 2024 році додаткові €2,5 мільярда
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
|Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ поновлює довоєнні вимоги до банків і запроваджує нові - Рожкова
|Німеччина виділила Україні 50 мільйонів євро на фінансування програми пільгових кредитів
|Доларовий індекс зростає в четвер, але завершує листопад максимальним зниженням за рік
|НБУ несуттєво зміцнив довідковий курс гривні до 36,3542 грн/$1
|Європейські акції різноспрямовані; Роздрібні продажі в Німеччині підтримують настрої
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.11.23
|НБУ відновлює доступ до інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг
Бізнес
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку
|IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10
|За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 мільярда, – дослідження
|YouTube запустив розділ з іграми Playables, але не для всіх
|Китай почав будувати перше в світі підводне сховище зберігання даних