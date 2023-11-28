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АНАЛІТИКА

В Україні зростає частка безготівкових операцій із картками - НБУ

 

Безготівкові розрахунки українців перебувають на високому рівні й надалі зростають.

Як передає Укрінформ, про це свідчить статистика використання протягом III кварталу 2023 року платіжних карток, емітованих банками України, повідомляє пресслужба НБУ.

"Кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у III кварталі 2023 року становила 1 972,5 млн шт., а їхня сума - 1 407,1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

З них безготівковими були 1 844,6 млн операцій на загальну суму 890,8 млрд грн. Частка безготівкових операцій у III кварталі 2023 року за сумою перебуває на рівні 63,3% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю - досягає 93,5% (за II квартал 2023 року - 62,1% та 92,8% відповідно). Тобто українці й надалі віддають перевагу безготівковим операціям з платіжними картками. Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у III кварталі цього року найбільше здійснених операцій з використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі (73,6% та 47,0% відповідно) - здійснено 1358,1 млн операцій на суму 419,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку у III кварталі 2023 року становили третину за сумою (31,3%) та майже десятину за кількістю (8,1%) усіх безготівкових операцій. Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,5% за сумою та 13,9% за кількістю. У звітному періоді середня сума однієї операції становила: в торговельній мережі - 309 грн (у II кварталі цього року - 310 грн), з переказу з картки на картку - 1 854 грн (1 829 грн), з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 504 грн (495 грн).

У Нацбанку зазначають, що кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережі у вересні порівняно з січнем зросла на 17,1% (до 419,5 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, - на 35% (до 428,3 тис. шт.).

Банкоматна мережа поступово відновлюється - кількості банкоматів з початку року збільшилась на 1,3% (до 15,8 тис. шт.). За підсумками вересня 2023 року, загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 112,4 млн шт. Це на 3% більше порівняно з січнем цього року. Суттєвіше збільшилася кількість платіжних карток, за якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, на 9% (із 45,9 млн шт. у січні до 50 млн шт. у вересні).

Як повідомлялось, у 2022 році кількість операцій з використанням платіжних карток збільшилася на 1,4% за кількістю та на 40,5% - за сумою.
 

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