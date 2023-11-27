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АНАЛІТИКА

Європейський інвестиційний банк відкриє представництво у Києві

 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) відкриває у Києві Регіональне представництво у країнах Східної Європи.

Як повідомили у представництві Євросоюзу в Україні, мета роботи представництва - надавати посилену підтримку Україні та Східній Європі загалом, координуючи роботу з представництвами ЄІБ у Молдові та на Південному Кавказі (Тбілісі, Грузія).

"З відкриттям нашого Регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи в Києві ми хочемо підкреслити нашу посилену відданість: супроводжувати Україну на її європейському шляху. Україна є невіддільною частиною європейської родини, а ЄІБ - ключовою частиною довгострокової підтримки ЄС", - прокоментував президент ЄІБ Вернер Хойєр.

"ЄІБ значно збільшив свою активність в Україні з початку війни Росії, надавши 1,7 млрд євро екстреної допомоги за підтримки Європейської Комісії. Наша ініціатива "EU for Ukraine" фінансує екстрені ремонти та реконструкцію життєво важливої інфраструктури, полегшуючи життя громадян", - додала віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, яка відповідає за операції банку в Україні.

Сьогодні Вернер Хойєр та Тереза Червінська знаходяться з офіційним візитом до Києва, очікується, що вони проведуть зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими урядовцями.

ЄІБ - один з найбільших кредиторів України, наразі його український кредитний портфель загальним обсягом 7,3 млрд євро об'єднує переважно проєкти у сфері транспорту, енергетики та муніципальної інфраструктури.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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