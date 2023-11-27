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АНАЛІТИКА

Фонд гарантування з початку року виплатив ₴7,1 мільярда кредиторам банків, що ліквідуються

 

Сума погашення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, за січень-жовтень 2023 року склала 7,121 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом січня-жовтня 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, склала 7 121 млн грн, в т. ч. 601,5 млн грн - позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів", - йдеться в повідомленні.

Із загальної суми за 10 місяців цього року майже 4 257,9 млн грн спрямовано на задоволення вимог 7-ї черги (юросіб, що не є пов'язаними з банками особами) та 147,3 млн грн - 4-ї черги (фізичних осіб понад гарантовану суму). Решту коштів отримали кредитори інших черг.

«Лише за жовтень нам вдалося погасити вимоги кредиторів на загальну суму більш ніж 575 млн грн. В цілому за весь період роботи станом на 1 жовтня 2023 року задоволено вимоги кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 66 975 млн грн, з яких 17 628,4 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, в тому числі 16 262,6 млн грн - НБУ», - зазначила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Як повідомляв Укрінформ, неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2022 рік спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 3,97 млрд грн.
 

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