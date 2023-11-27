У НБУ розраховують на збільшення присутності в Україні міжнародних банківських груп

Попри високий рівень невизначеності, міжнародні банківські групи можуть уже формувати свої стратегії присутності в Україні.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний під час зустрічі з делегацією групи Credit Agricole S.A.

«Ми розраховуємо на те, що міжнародні банківські групи збільшуватимуть свою присутність в Україні. Це один із меседжів, озвучений мною сьогодні під час зустрічі з делегацією групи Credit Agricole S. A. на чолі з генеральним виконавчим директором Філіпом Брассаком», - зазначив очільник НБУ.

Він зауважив, що за останній рік в Україні була проведена колосальна робота, завдяки якій сьогодні ми маємо дезінфляційний тренд, підтримку міжнародних партнерів, зокрема програму з МВФ, працюючий борговий ринок, пом'якшені валютні обмеження. Крім того, в країні фактично повертаються ринкові механізми функціонування банківського сектору та економіки.

«Тому я бачу простір для розвитку міжнародних груп, їх можливу участь у підтримці економіки країни. З огляду на це я був радий почути про готовність пана Брассака продовжувати розвивати діяльність Credit Agricole S. A. в Україні та побачити загалом оптимістичну налаштованість щодо майбутнього нашої держави», - додав Пишний.

Як повідомлялося, Національний банк України завершив перший етап оцінки стійкості банків і банківської системи, розпочатої у травні; попередні результати оцінки стійкості банків - оптимістичні.