Фінансові новини
- |
- 27.11.23
- |
- 17:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У НБУ розраховують на збільшення присутності в Україні міжнародних банківських груп
11:53 27.11.2023 |
Попри високий рівень невизначеності, міжнародні банківські групи можуть уже формувати свої стратегії присутності в Україні.
Як передає Укрінформ, на цьому наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний під час зустрічі з делегацією групи Credit Agricole S.A.
«Ми розраховуємо на те, що міжнародні банківські групи збільшуватимуть свою присутність в Україні. Це один із меседжів, озвучений мною сьогодні під час зустрічі з делегацією групи Credit Agricole S. A. на чолі з генеральним виконавчим директором Філіпом Брассаком», - зазначив очільник НБУ.
Він зауважив, що за останній рік в Україні була проведена колосальна робота, завдяки якій сьогодні ми маємо дезінфляційний тренд, підтримку міжнародних партнерів, зокрема програму з МВФ, працюючий борговий ринок, пом'якшені валютні обмеження. Крім того, в країні фактично повертаються ринкові механізми функціонування банківського сектору та економіки.
«Тому я бачу простір для розвитку міжнародних груп, їх можливу участь у підтримці економіки країни. З огляду на це я був радий почути про готовність пана Брассака продовжувати розвивати діяльність Credit Agricole S. A. в Україні та побачити загалом оптимістичну налаштованість щодо майбутнього нашої держави», - додав Пишний.
Як повідомлялося, Національний банк України завершив перший етап оцінки стійкості банків і банківської системи, розпочатої у травні; попередні результати оцінки стійкості банків - оптимістичні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуги народу» та ОПЗЖ хочуть відправити на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії
ТОП-НОВИНИ
|В Україні вирішили демобілізувати строковиків, чий термін служби закінчився
|Глава комітету ВР з євроінтеграції заявила про блокування її поїздки на засідання в ЄС
|Спецслужби проти опозиції: як «агент Томек» створив проблему для старої влади Польщі
|У справі Коломойського продовжили досудове розслідування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄБРР покриє до 50% ризиків Креді Агріколь Банку за новими кредитами на EUR50 млн
|Рекордний попит: банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів
|Європейський інвестиційний банк відкриє представництво у Києві
|Долар США стабільний до євро, дешевшає до єни та фунта
|ПриватБанк не повернуть Боголюбову: суд підтвердив законність націоналізації
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,1775 грн/$1
Бізнес
|Світовий продаж смартфонів зріс у жовтні вперше за два роки - Counterpoint
|Subaru представив нове покоління позашляховика Forester
|Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!
|Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам
|Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження
|Ford відновив будівництво заводу з випуску акумуляторів, але зменшить його розмір