Підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2023 р. обґрунтоване, але 25% у наступні роки створюють нестабільну ситуацію - НАБУ

Тимчасове підвищення податку на прибуток банків з 18% до 50% у 2023 році допоможе Силам оборони і не вплине на стабільність банківської системи, однак збільшення цього податку до 25% на наступні роки створює нестабільну ситуацію, вважає голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ), голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий.

"Встановлення податку для банківської системи 50% за 2023 рік забезпечить такі необхідні додаткові надходження до бюджету - приблизно 24 млрд грн (або $650 млн в еквіваленті). Ці кошти дуже потрібні Силам оборони, і це наш обов'язок зробити цей внесок", - повідомив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Мудрий зазначив, що практично вся сума додаткового фіскального ефекту буде сформована за рахунок комерційних банків приватної власності.

За словами голови ради НАБУ, підвищення податку цього року до 50% не вплине на стабільність і надійність банківської системи, оскільки Національний банк України вже провів оцінку якості активів банків, не виявивши критичних для системи ризиків, а портфель кредитів юридичних осіб зростає з липня, що означає готовність банків до кредитування.

Водночас він зазначив, що нові ставки податків найбільше вплинуть на невеликі банки, "які й надалі будуть змушені інвестувати сотні мільйонів в ІТ та інфраструктуру (практично на рівні системних банків), але при цьому платити підвищені податки".

"Ситуація, коли лише для однієї галузі встановлено підвищену ставку, є нестабільною, тому можна очікувати на додаткові зміни в податковому законодавстві найближчим часом", - заявив також голова ради НАБУ, коментуючи встановлену на постійній основі нову ставку податку на прибуток банків 25%.

У Національному банку України у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що також підтримують можливість дискусії про доцільність перегляду ставки оподаткування банків на постійній основі. "Ця дискусія з урахуванням інтеграції банківської та фінансової системи до Європейського союзу так чи інакше мала відбутися", - зазначили в НБУ.

На думку регулятора, найкращим часом для ґрунтовної дискусії на цю тему могло б стати спільне обговорення підготовки Національної стратегії доходів.

"Комплексний підхід, комплексна оцінка ризиків і довгострокових ефектів фіскальних рішень - саме те, чого прагне Національний банк, коли йдеться про траєкторію розвитку фінансового ринку. Ми розуміємо логіку виняткових заходів, зумовлених винятковими обставинами. Рішення про зміну умов оподаткування банківської сфери на постійній основі - це стратегічне рішення, їхня якість залежить від повноцінного моделювання, аналізу та поглибленої комунікації", - йдеться в коментарі НБУ.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок, 21 листопада, ухвалила закон про тимчасове підвищення ставки податку на прибуток банків з 18% до 50% за 2023 рік і постійне підвищення до 25% у наступні роки. Спочатку законопроєкт, ухвалений у першому читанні 19 жовтня, передбачав тимчасове підвищення податку на прибуток до 36% у 2024-2025 рр.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, зміни до законопроєкту було внесено за наполяганням МВФ, Мінфіну та НБУ, і ця норма буде в оновленому меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування EFF.

В ухваленому законі банкам заборонено у 2023 році зараховувати як прибуток збитки минулих років, проте з 2024 року це знову буде можливим.

"За розрахунками Мінфіну, це принесе тільки за 2023 рік 24-25 млрд грн. Далі це 6-7 млрд", - прокоментував Железняк фіскальний ефект.

Чистий прибуток платоспроможних банків України за січень-вересень 2023 року сягнув рекордних 109,9 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2022 року цей показник становив лише 7,4 млрд грн. Податок на прибуток за дев'ять місяців цього року зріс до 19 млрд грн із 4,3 млрд грн за дев'ять місяців минулого року.

За підсумками дев'яти місяців 2023 року найприбутковішим банком із великим відривом залишається ПриватБанк - 43,37 млрд грн, або 39,5% від усього чистого прибутку банківської системи за цей період. Ощадбанк за січень-вересень отримав 14,18 млрд грн чистого прибутку, Райффайзен Банк - 6,14 млрд грн, ПУМБ - 5,68 млрд грн, Укресиббанк - 5,66 млрд грн, Сенс-Банк - 5,58 млрд грн, ОТП Банк - 4,75 млрд грн, Сітібанк - 4,23 млрд грн, Укрексімбанк - 3,60 млрд грн.

Серед 12 банків, чистий прибуток яких за дев'ять місяців перевищив 2 млрд грн, також Укргазбанк - 2,92 млрд грн, Універсал Банк (mono) - 2,86 млрд грн і Креді Агріколь Банк - 2,29 млрд грн.