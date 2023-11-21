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Нацбанк оновив порядок ліцензування фінустанов та вимоги до їх структури власності

 

Національний банк оновив вимоги низки нормативно-правових актів, що регулюють діяльність надавачів фінансових послуг: положення про ліцензування та реєстрацію, про вимоги до структури власності, про застосування заходів впливу, про інспекційні перевірки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку від 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами), унесено наступні зміни.

Перше - заборонено "відбілювання" небездоганної ділової репутації фізичних осіб-керівників або власників істотної участі фінансової установи в разі наявності: громадянства, податкового резидентства, місця постійного проживання в державі-агресорі - для фізичних осіб або реєстрації, податкового резидентства, місцезнаходження в державі-агресорі - для юридичних осіб.

Друге - запроваджено єдині підходи до визначення строків застосування ознак небездоганної ділової репутації, третє - уточнено порядок призначення керівників та членів ради директорів страховика, платіжної установи, установи електронних грошей, оператора поштового зв'язку, що має право на надання фінансових платіжних послуг (у разі обрання акціонерним товариством однорівневої структури управління). Четверте - уточнено строки перепризначення керівників страховика, об'єднаної кредитної спілки в разі відмови Національного банку в їх погодженні.

У змінах до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку від 14 квітня 2021 року № 30 (зі змінами), передбачено: уточнення порядку взаємодії надавачів фінансових послуг із Національним банком, оновлення підходів до визначення дати змін у структурі власності, про які надавач фінансових послуг зобов'язаний інформувати Національний банк та нові вимоги для визнання структури власності прозорою тощо.

Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку від 1 лютого 2021 року № 12 (зі змінами), та до Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку від 26 лютого 2021 року №22 (зі змінами), мають технічний характер.

Перелічені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 2023 року №147 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", яка набирає чинності з 21 листопада 2023 року.

Як повідомлялося, Національний банк запроваджує оновлені вимоги щодо реєстрації та діяльності страхових посередників. Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування, оновлене відповідно до вимог нового закону про страхування набере чинності з 1 січня 2024 року.
 

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