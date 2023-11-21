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Рада підвищила податок на прибуток банків до 50% у 2023 р. і 25% згодом
15:53 21.11.2023 |
Верховна Рада у вівторок ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт (№9656-д) про тимчасове підвищення ставки податку на прибуток банків із 18% до 50% за 2023 рік і постійне підвищення до 25% у наступні роки, повідомив перший заступник голови профільного парламентського комітету Ярослав Железняк.
"По наполяганню МВФ, Мінфіну та НБУ текст змінений. Ця норма буде в оновленому меморандумі (який очікуємо в середині грудня)", - написав він у телеграм-каналі, уточнивши, що "за" проголосували 229 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.
Спочатку законопроєкт, ухвалений у першому читанні 19 жовтня, передбачав тимчасове підвищення податку на прибуток до 36% у 2024-2025 роках.
В ухваленому законі банкам заборонено у 2023 році відносити на прибуток збитки минулих років, проте з 2024 року це знову стане можливим.
"За розрахунком Мінфіну, це принесе лише за 2023 рік 24-25 млрд грн. Далі це 6-7 млрд", - зазначив Железняк.
Він додав, що ухвалений закон також містить поправки щодо продовження на наступний рік звільнення від оподаткування ввізним митом і ПДВ операцій із ввезення на митну територію України БПЛА, оптичних і коліматорних прицілів, прицілів нічного бачення, тепловізійних біноклів, монокулярів і приладів нічого бачення.
Як повідомлялося, чистий прибуток платоспроможних банків України за січень-вересень 2023 року сягнув рекордних 109,9 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2022 року цей показник становив лише 7,4 млрд грн. Податок на прибуток за цей період становив 19 млрд грн проти 4,3 млрд грн за дев'ять місяців минулого року.
Згідно з даними НБУ, у вересні чистий прибуток банків збільшився до 14,8 млрд грн з 11,9 млрд грн у серпні, ледь не дотягнувши до рекордного показника 15,5 млрд грн у липні, тоді як вересень минулого року банки завершили з чистим збитком 1,06 млрд грн.
За підсумками дев'яти місяців цього року, найприбутковішим банком із великим відривом залишається ПриватБанк - 43,37 млрд грн, або 39,5% усього чистого прибутку банківської системи за цей період.
Ощадбанк за січень-вересень отримав 14,18 млрд грн чистого прибутку, Райфайзен Банк - 6,14 млрд грн, ПУМБ - 5,68 млрд грн, Укрсиббанк - 5,66 млрд грн, Сенс Банк - 5,58 млрд грн, ОТП Банк - 4,75 млрд грн, Сітібанк - 4,23 млрд грн, Укрексімбанк - 3,60 млрд грн.
Серед 12 банків, чий чистий прибуток за дев'ять місяців перевищив 2 млрд грн, також Укргазбанк - 2,92 млрд грн, Універсал Банк (mono) - 2,86 млрд грн і Креді Агріколь - 2,29 млрд грн.
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