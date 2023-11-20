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Найприбутковішими банками в III кв. стали Приват, Ощад, Сенс, Райф, Укрсиб, ПУМБ, ОТП і Укрексім
13:13 20.11.2023 |
Державний ПриватБанк у третьому кварталі 2023 року знову очолив список банків із найбільшим чистим прибутком із показником 13 млрд 623,5 млн грн, слідом за ним ідуть ще два державні банки: Ощадбанк - 7 млрд 338,2 млн грн і націоналізований Сенс-Банк - 3 млрд 440,5 млн грн.
Згідно з оприлюдненими Нацбанком України на його сайті даними, у п'ятірці банків із найбільшим чистим прибутком у третьому кварталі також два банки з іноземним капіталом: Райффайзен Банк - 3 млрд 17,1 млн грн і Укрсиббанк - 2 млрд 98,9 млн грн.
Другу п'ятірку сформували державні: приватний український ПУМБ - 2 млрд 4,4 млн грн, іноземна "дочка" ОТП Банк - 1 млрд 893,4 млн грн, державний Укрексімбанк - 1 млрд 619,2 млн грн і ще два банки з іноземним капіталом: Сітібанк - 1 млрд 469,7 млн грн і Креді Агріколь Банк - 1 млрд 299,3 млн грн.
Майже такий самий чистий прибуток отримав за липень-вересень цього року Універсал банк (mono) - 1 млрд 294,4 млн грн, тоді як у Кредобанку, який іде слідом, він уже значно менший - 594,6 млн грн.
Прибуток понад 300 млн грн за третій квартал отримали ще два банки: А-Банк - 355,2 млн грн і Укргазбанк - 325,0 млн грн.
Серед цих зазначених 14 банків резерви доформували лише чотири: Сенс - 548,0 млн грн, тоді як Сіті, Райф і Креді Агроколь - від 30 млн грн до 20 млн грн, тоді як ПУМБ розформував їх на 1 млрд 413,4 млн грн, mono - 1 млрд 136,6 млн грн, ОТП, А-Банк і Укргаз - від 555 млн грн до 510 млн грн.
Перелік із 7 збиткових банків у третьому кварталі очолив банк Перший інвестиційний банк підсанкційних акціонерів - 33,0 млн грн, близькі збитки і в банків "Кредит-Дніпро" та Привекс-Банк - відповідно 29,8 млн грн і 27,5 млн грн.
Загалом за третій квартал чистий прибуток 63 платоспроможних банків становив 42,33 млрд грн за умови розформування резервів на 5 млрд грн і збільшення загальних активів на 87,25 млрд грн.
Лідерами зі зростання активів стали ті самі три найприбутковіші держбанки: Приват - 36,84 млрд грн, Ощад - 18,26 млрд грн і Сенс - 11,36 млрд грн. Сенсу це дало змогу повернутися до десятки найбільших за активами банків, з якої він випав у червні перед націоналізацією, і відразу на 8-ме місце.
Найбільше активи в третьому кварталі знизилися в Укрексіму - на 15,65 млрд грн, Південного - на 6,99 млрд грн і Укргазу - на 1,54 млрд грн, а загалом 23 банки показали зниження активів.
За третій квартал банки наростили портфель ОВДП на 23,56 млрд грн, і лідерами тут стали Сіті - 4,61 млрд грн і Укргаз - 4,48 млрд грн, за якими ТАСкомбанк, ПУМБ і МІБ - від 2,5 млрд грн до 2,1 млрд грн.
Найбільше скоротили вкладення в ОВДП за липень-вересень Укрексім - 2,45 млрд грн, Сенс - 1,24 млрд грн, Приват - 0,7 млрд грн і Перший інвестиційний банк - 0,48 млрд грн.
Загалом за підсумками дев'яти місяців цього року найприбутковішим банком із великим відривом залишається ПриватБанк - 43,37 млрд грн, або 39,5% від усього чистого прибутку банківської системи за цей період.
Ощад за січень-вересень отримав 14,18 млрд грн чистого прибутку, Райф - 6,14 млрд грн, ПУМБ - 5,68 млрд грн, Укрсиббанк - 5,66 млрд грн, Сенс - 5,58 млрд грн, ОТП Банк - 4,75 млрд грн, Сіті - 4,23 млрд грн, Укрексім - 3,60 млрд грн.
Серед 12 банків, чий чистий прибуток за дев'ять місяців перевищив 2 млрд грн, також Укргаз - 2,92 млрд грн, Універсал (mono) - 2,86 млрд грн і Креді Агріколь - 2,29 млрд грн.
Основні показники банків України в січні-вересні-2023, млн грн (відсортовані за активами)
|на 1 жовтня 2023 р.
|Зміни за липень-вересень
|№ з/п
|Банк
|Загалом резервів
|Загальні активи, загалом
|ОВДП
|Чистий прибуток (збиток)
|Загалом резервів
|Загальні активи, загалом
|ОВДП
|Чистий прибуток(збиток)
|1
|АТ КБ "ПриватБанк"
|-188 897
|798 779
|228 689
|43 373
|14
|36 836
|-680
|13 624
|2
|АТ "Ощадбанк"
|-25 387
|343 000
|96 932
|14 176
|2
|18 259
|1 515
|7 338
|3
|АТ "Укрексімбанк"
|-20 213
|263 459
|56 725
|3 595
|138
|-15 653
|-2 448
|1 619
|4
|АТ "Райффайзен Банк"
|-13 657
|196 352
|24 406
|6 136
|-21
|8 925
|526
|3 017
|5
|АБ "УКРГАЗБАНК"
|-13 589
|166 436
|33 951
|2 921
|510
|-1 536
|4 475
|325
|6
|АТ "ПУМБ"
|-10 533
|145 752
|17 878
|5 681
|1 413
|8 094
|2 540
|2 004
|7
|АТ "УКРСИББАНК"
|-4 303
|137 397
|14 032
|5 664
|251
|-750
|6
|2 099
|8
|АТ "Сенс-БАНК"
|-19 769
|107 971
|5 220
|5 584
|-548
|11 356
|-1 238
|3 440
|9
|АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
|-7 859
|107 572
|16 683
|2 859
|1 137
|5 872
|1 856
|1 294
|10
|АТ "ОТП БАНК"
|-9 065
|103 135
|7 713
|4 748
|556
|542
|1 500
|1 893
|11
|АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
|-8 474
|100 365
|4 299
|2 294
|-20
|-550
|500
|1 299
|12
|АТ "СІТІБАНК"
|-739
|69 150
|7 498
|4 227
|-30
|8 184
|4 610
|1 470
|13
|Акціонерний банк "Південний"
|-4 549
|52 648
|2 823
|819
|-334
|-6 990
|610
|284
|14
|АТ "КРЕДОБАНК"
|-2 775
|51 498
|7 395
|1 509
|15
|3 047
|1 464
|595
|15
|АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"
|-3 399
|39 773
|398
|655
|374
|677
|148
|163
|16
|АТ "ТАСКОМБАНК"
|-2 509
|35 869
|4 238
|249
|276
|-604
|2 552
|68
|17
|АТ "А - БАНК"
|-4 160
|26 496
|810
|561
|545
|1 168
|-267
|355
|18
|АТ "ІНГ Банк Україна"
|-669
|24 863
|900
|1 035
|-88
|1 859
|0
|260
|19
|ПАТ "БАНК ВОСТОК"
|-1 285
|23 219
|1 617
|343
|-43
|29
|110
|94
|20
|АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
|-1 762
|20 746
|4 138
|282
|158
|222
|635
|-30
|21
|ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
|-689
|16 380
|5 711
|121
|4
|1 691
|1 352
|78
|22
|ПАТ "МТБ БАНК"
|-1 027
|16 236
|2 571
|47
|-128
|1 040
|444
|11
|23
|АТ "БАНК АЛЬЯНС"
|-1 181
|12 858
|4 517
|161
|-37
|440
|-300
|60
|24
|АТ "КБ "ГЛОБУС"
|-580
|10 810
|3 774
|121
|14
|2 281
|789
|87
|25
|АТ "МІБ"
|-799
|10 757
|4 354
|6
|-28
|713
|2 085
|2
|26
|АТ "ПРАВЕКС БАНК"
|-278
|10 613
|200
|-56
|36
|-959
|200
|-28
|27
|АТ "Ідея Банк"
|-4 712
|10 156
|110
|545
|620
|99
|-37
|174
|28
|АТ АКБ "Львів"
|-180
|9 406
|325
|151
|35
|1 334
|0
|87
|29
|АТ "КІБ"
|-253
|8 672
|1 351
|79
|30
|272
|310
|1
|30
|АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
|-11
|7 989
|470
|231
|1
|1 350
|0
|76
|31
|АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
|-337
|6 880
|37
|119
|3
|-485
|-35
|49
|32
|АТ "АБ "РАДАБАНК"
|-609
|6 062
|717
|60
|-22
|1 147
|142
|39
|33
|АТ "Дойче Банк ДБУ"
|-1
|5 762
|0
|199
|0
|648
|0
|63
|34
|АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
|-461
|4 959
|337
|326
|6
|-744
|75
|60
|35
|АТ "АП БАНК"
|-95
|4 681
|266
|59
|1
|-855
|44
|26
|36
|АТ "Полтава-банк"
|-162
|4 658
|619
|188
|9
|331
|-2
|72
|37
|АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"
|-324
|4 058
|917
|79
|35
|-526
|165
|41
|38
|АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
|-353
|3 934
|0
|92
|15
|106
|0
|-18
|39
|АТ "ЮНЕКС БАНК"
|-66
|3 180
|528
|1
|-6
|236
|7
|4
|40
|АТ "БАНК "ГРАНТ"
|-253
|3 098
|343
|81
|-18
|140
|36
|17
|41
|АТ "РВС БАНК"
|-54
|2 933
|793
|14
|-1
|254
|13
|3
|42
|АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
|-31
|2 852
|377
|4
|2
|1 575
|10
|3
|43
|АТ "СКАЙ БАНК"
|-178
|2 699
|1 594
|55
|-10
|167
|218
|26
|44
|АТ "КРИСТАЛБАНК"
|-114
|2 479
|393
|38
|16
|-952
|-95
|8
|45
|АТ "АСВІО БАНК"
|-96
|2 083
|0
|36
|13
|-49
|0
|21
|46
|АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
|-16
|2 016
|125
|29
|28
|-183
|80
|14
|47
|АТ "АЛЬТБАНК"
|-38
|1 449
|244
|35
|-1
|-118
|55
|8
|48
|АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
|-47
|1 445
|120
|109
|16
|147
|120
|35
|49
|АТ "МетаБанк"
|-135
|1 437
|450
|1
|-12
|-87
|-55
|0
|50
|АТ "КОМІНВЕСТБАНК"
|-147
|1 382
|50
|2
|-7
|18
|10
|0
|51
|АТ "БАНК АВАНГАРД"
|-96
|1 335
|581
|208
|61
|-28
|199
|67
|52
|АТ "МОТОР-БАНК"
|-48
|1 215
|66
|-45
|3
|-5
|0
|-1
|53
|АТ "БАНК 3/4"
|-63
|1 133
|703
|17
|-1
|-384
|-308
|5
|54
|Полікомбанк
|-79
|872
|0
|4
|-5
|9
|0
|4
|55
|АТ "ЄПБ"
|-157
|797
|25
|12
|1
|-40
|25
|3
|56
|АТ "ОКСІ БАНК"
|-10
|790
|163
|-19
|8
|6
|0
|-8
|57
|АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
|-51
|482
|119
|-30
|8
|-439
|-484
|-33
|58
|ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"
|-34
|433
|0
|36
|1
|-3
|0
|10
|59
|АТ "Український банк реконструкції та розвитку"
|-1
|421
|20
|-1
|-1
|106
|-40
|2
|60
|АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
|-8
|343
|18
|4
|3
|-12
|0
|0
|61
|АТ "БАНК "ПОРТАЛ"
|-72
|342
|0
|1
|5
|3
|0
|5
|62
|АТ "БТА БАНК"
|-2
|294
|166
|24
|0
|23
|125
|43
|63
|АТ "АЛЬПАРІ БАНК"
|-10
|212
|0
|-4
|-3
|1
|0
|-3
Данні: НБУ
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