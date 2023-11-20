Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найприбутковішими банками в III кв. стали Приват, Ощад, Сенс, Райф, Укрсиб, ПУМБ, ОТП і Укрексім

 

Державний ПриватБанк у третьому кварталі 2023 року знову очолив список банків із найбільшим чистим прибутком із показником 13 млрд 623,5 млн грн, слідом за ним ідуть ще два державні банки: Ощадбанк - 7 млрд 338,2 млн грн і націоналізований Сенс-Банк - 3 млрд 440,5 млн грн.

Згідно з оприлюдненими Нацбанком України на його сайті даними, у п'ятірці банків із найбільшим чистим прибутком у третьому кварталі також два банки з іноземним капіталом: Райффайзен Банк - 3 млрд 17,1 млн грн і Укрсиббанк - 2 млрд 98,9 млн грн.

Другу п'ятірку сформували державні: приватний український ПУМБ - 2 млрд 4,4 млн грн, іноземна "дочка" ОТП Банк - 1 млрд 893,4 млн грн, державний Укрексімбанк - 1 млрд 619,2 млн грн і ще два банки з іноземним капіталом: Сітібанк - 1 млрд 469,7 млн грн і Креді Агріколь Банк - 1 млрд 299,3 млн грн.

Майже такий самий чистий прибуток отримав за липень-вересень цього року Універсал банк (mono) - 1 млрд 294,4 млн грн, тоді як у Кредобанку, який іде слідом, він уже значно менший - 594,6 млн грн.

Прибуток понад 300 млн грн за третій квартал отримали ще два банки: А-Банк - 355,2 млн грн і Укргазбанк - 325,0 млн грн.

Серед цих зазначених 14 банків резерви доформували лише чотири: Сенс - 548,0 млн грн, тоді як Сіті, Райф і Креді Агроколь - від 30 млн грн до 20 млн грн, тоді як ПУМБ розформував їх на 1 млрд 413,4 млн грн, mono - 1 млрд 136,6 млн грн, ОТП, А-Банк і Укргаз - від 555 млн грн до 510 млн грн.

Перелік із 7 збиткових банків у третьому кварталі очолив банк Перший інвестиційний банк підсанкційних акціонерів - 33,0 млн грн, близькі збитки і в банків "Кредит-Дніпро" та Привекс-Банк - відповідно 29,8 млн грн і 27,5 млн грн.

Загалом за третій квартал чистий прибуток 63 платоспроможних банків становив 42,33 млрд грн за умови розформування резервів на 5 млрд грн і збільшення загальних активів на 87,25 млрд грн.

Лідерами зі зростання активів стали ті самі три найприбутковіші держбанки: Приват - 36,84 млрд грн, Ощад - 18,26 млрд грн і Сенс - 11,36 млрд грн. Сенсу це дало змогу повернутися до десятки найбільших за активами банків, з якої він випав у червні перед націоналізацією, і відразу на 8-ме місце.

Найбільше активи в третьому кварталі знизилися в Укрексіму - на 15,65 млрд грн, Південного - на 6,99 млрд грн і Укргазу - на 1,54 млрд грн, а загалом 23 банки показали зниження активів.

За третій квартал банки наростили портфель ОВДП на 23,56 млрд грн, і лідерами тут стали Сіті - 4,61 млрд грн і Укргаз - 4,48 млрд грн, за якими ТАСкомбанк, ПУМБ і МІБ - від 2,5 млрд грн до 2,1 млрд грн.

Найбільше скоротили вкладення в ОВДП за липень-вересень Укрексім - 2,45 млрд грн, Сенс - 1,24 млрд грн, Приват - 0,7 млрд грн і Перший інвестиційний банк - 0,48 млрд грн.

Загалом за підсумками дев'яти місяців цього року найприбутковішим банком із великим відривом залишається ПриватБанк - 43,37 млрд грн, або 39,5% від усього чистого прибутку банківської системи за цей період.

Ощад за січень-вересень отримав 14,18 млрд грн чистого прибутку, Райф - 6,14 млрд грн, ПУМБ - 5,68 млрд грн, Укрсиббанк - 5,66 млрд грн, Сенс - 5,58 млрд грн, ОТП Банк - 4,75 млрд грн, Сіті - 4,23 млрд грн, Укрексім - 3,60 млрд грн.

Серед 12 банків, чий чистий прибуток за дев'ять місяців перевищив 2 млрд грн, також Укргаз - 2,92 млрд грн, Універсал (mono) - 2,86 млрд грн і Креді Агріколь - 2,29 млрд грн.


Основні показники банків України в січні-вересні-2023, млн грн (відсортовані за активами)

   на 1 жовтня 2023 р. Зміни за липень-вересень
№ з/пБанкЗагалом резервівЗагальні активи, загаломОВДПЧистий прибуток (збиток)Загалом резервівЗагальні активи, загаломОВДПЧистий прибуток(збиток)
1 АТ КБ "ПриватБанк" -188 897 798 779 228 689 43 373 14 36 836 -680 13 624
2 АТ "Ощадбанк" -25 387 343 000 96 932 14 176 2 18 259 1 515 7 338
3 АТ "Укрексімбанк" -20 213 263 459 56 725 3 595 138 -15 653 -2 448 1 619
4 АТ "Райффайзен Банк" -13 657 196 352 24 406 6 136 -21 8 925 526 3 017
5 АБ "УКРГАЗБАНК" -13 589 166 436 33 951 2 921 510 -1 536 4 475 325
6 АТ "ПУМБ" -10 533 145 752 17 878 5 681 1 413 8 094 2 540 2 004
7 АТ "УКРСИББАНК" -4 303 137 397 14 032 5 664 251 -750 6 2 099
8 АТ "Сенс-БАНК" -19 769 107 971 5 220 5 584 -548 11 356 -1 238 3 440
9 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" -7 859 107 572 16 683 2 859 1 137 5 872 1 856 1 294
10 АТ "ОТП БАНК" -9 065 103 135 7 713 4 748 556 542 1 500 1 893
11 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" -8 474 100 365 4 299 2 294 -20 -550 500 1 299
12 АТ "СІТІБАНК" -739 69 150 7 498 4 227 -30 8 184 4 610 1 470
13 Акціонерний банк "Південний" -4 549 52 648 2 823 819 -334 -6 990 610 284
14 АТ "КРЕДОБАНК" -2 775 51 498 7 395 1 509 15 3 047 1 464 595
15 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" -3 399 39 773 398 655 374 677 148 163
16 АТ "ТАСКОМБАНК" -2 509 35 869 4 238 249 276 -604 2 552 68
17 АТ "А - БАНК" -4 160 26 496 810 561 545 1 168 -267 355
18 АТ "ІНГ Банк Україна" -669 24 863 900 1 035 -88 1 859 0 260
19 ПАТ "БАНК ВОСТОК" -1 285 23 219 1 617 343 -43 29 110 94
20 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" -1 762 20 746 4 138 282 158 222 635 -30
21 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" -689 16 380 5 711 121 4 1 691 1 352 78
22 ПАТ "МТБ БАНК" -1 027 16 236 2 571 47 -128 1 040 444 11
23 АТ "БАНК АЛЬЯНС" -1 181 12 858 4 517 161 -37 440 -300 60
24 АТ "КБ "ГЛОБУС" -580 10 810 3 774 121 14 2 281 789 87
25 АТ "МІБ" -799 10 757 4 354 6 -28 713 2 085 2
26 АТ "ПРАВЕКС БАНК" -278 10 613 200 -56 36 -959 200 -28
27 АТ "Ідея Банк" -4 712 10 156 110 545 620 99 -37 174
28 АТ АКБ "Львів" -180 9 406 325 151 35 1 334 0 87
29 АТ "КІБ" -253 8 672 1 351 79 30 272 310 1
30 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" -11 7 989 470 231 1 1 350 0 76
31 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" -337 6 880 37 119 3 -485 -35 49
32 АТ "АБ "РАДАБАНК" -609 6 062 717 60 -22 1 147 142 39
33 АТ "Дойче Банк ДБУ" -1 5 762 0 199 0 648 0 63
34 АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" -461 4 959 337 326 6 -744 75 60
35 АТ "АП БАНК" -95 4 681 266 59 1 -855 44 26
36 АТ "Полтава-банк" -162 4 658 619 188 9 331 -2 72
37 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" -324 4 058 917 79 35 -526 165 41
38 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" -353 3 934 0 92 15 106 0 -18
39 АТ "ЮНЕКС БАНК" -66 3 180 528 1 -6 236 7 4
40 АТ "БАНК "ГРАНТ" -253 3 098 343 81 -18 140 36 17
41 АТ "РВС БАНК" -54 2 933 793 14 -1 254 13 3
42 АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" -31 2 852 377 4 2 1 575 10 3
43 АТ "СКАЙ БАНК" -178 2 699 1 594 55 -10 167 218 26
44 АТ "КРИСТАЛБАНК" -114 2 479 393 38 16 -952 -95 8
45 АТ "АСВІО БАНК" -96 2 083 0 36 13 -49 0 21
46 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" -16 2 016 125 29 28 -183 80 14
47 АТ "АЛЬТБАНК" -38 1 449 244 35 -1 -118 55 8
48 АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" -47 1 445 120 109 16 147 120 35
49 АТ "МетаБанк" -135 1 437 450 1 -12 -87 -55 0
50 АТ "КОМІНВЕСТБАНК" -147 1 382 50 2 -7 18 10 0
51 АТ "БАНК АВАНГАРД" -96 1 335 581 208 61 -28 199 67
52 АТ "МОТОР-БАНК" -48 1 215 66 -45 3 -5 0 -1
53 АТ "БАНК 3/4" -63 1 133 703 17 -1 -384 -308 5
54 Полікомбанк -79 872 0 4 -5 9 0 4
55 АТ "ЄПБ" -157 797 25 12 1 -40 25 3
56 АТ "ОКСІ БАНК" -10 790 163 -19 8 6 0 -8
57 АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" -51 482 119 -30 8 -439 -484 -33
58 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" -34 433 0 36 1 -3 0 10
59 АТ "Український банк реконструкції та розвитку" -1 421 20 -1 -1 106 -40 2
60 АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" -8 343 18 4 3 -12 0 0
61 АТ "БАНК "ПОРТАЛ" -72 342 0 1 5 3 0 5
62 АТ "БТА БАНК" -2 294 166 24 0 23 125 43
63 АТ "АЛЬПАРІ БАНК" -10 212 0 -4 -3 1 0 -3

Данні: НБУ
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0496
  0,0898
 0,25
EUR
 1
 39,3986
  0,1404
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2334  0,05 0,15 37,8169  0,00 0,01
EUR 40,2476  0,10 0,24 41,0438  0,13 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0800  0,09 0,26 36,1100  0,08 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес