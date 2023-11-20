Найприбутковішими банками в III кв. стали Приват, Ощад, Сенс, Райф, Укрсиб, ПУМБ, ОТП і Укрексім

Державний ПриватБанк у третьому кварталі 2023 року знову очолив список банків із найбільшим чистим прибутком із показником 13 млрд 623,5 млн грн, слідом за ним ідуть ще два державні банки: Ощадбанк - 7 млрд 338,2 млн грн і націоналізований Сенс-Банк - 3 млрд 440,5 млн грн.

Згідно з оприлюдненими Нацбанком України на його сайті даними, у п'ятірці банків із найбільшим чистим прибутком у третьому кварталі також два банки з іноземним капіталом: Райффайзен Банк - 3 млрд 17,1 млн грн і Укрсиббанк - 2 млрд 98,9 млн грн.

Другу п'ятірку сформували державні: приватний український ПУМБ - 2 млрд 4,4 млн грн, іноземна "дочка" ОТП Банк - 1 млрд 893,4 млн грн, державний Укрексімбанк - 1 млрд 619,2 млн грн і ще два банки з іноземним капіталом: Сітібанк - 1 млрд 469,7 млн грн і Креді Агріколь Банк - 1 млрд 299,3 млн грн.

Майже такий самий чистий прибуток отримав за липень-вересень цього року Універсал банк (mono) - 1 млрд 294,4 млн грн, тоді як у Кредобанку, який іде слідом, він уже значно менший - 594,6 млн грн.

Прибуток понад 300 млн грн за третій квартал отримали ще два банки: А-Банк - 355,2 млн грн і Укргазбанк - 325,0 млн грн.

Серед цих зазначених 14 банків резерви доформували лише чотири: Сенс - 548,0 млн грн, тоді як Сіті, Райф і Креді Агроколь - від 30 млн грн до 20 млн грн, тоді як ПУМБ розформував їх на 1 млрд 413,4 млн грн, mono - 1 млрд 136,6 млн грн, ОТП, А-Банк і Укргаз - від 555 млн грн до 510 млн грн.

Перелік із 7 збиткових банків у третьому кварталі очолив банк Перший інвестиційний банк підсанкційних акціонерів - 33,0 млн грн, близькі збитки і в банків "Кредит-Дніпро" та Привекс-Банк - відповідно 29,8 млн грн і 27,5 млн грн.

Загалом за третій квартал чистий прибуток 63 платоспроможних банків становив 42,33 млрд грн за умови розформування резервів на 5 млрд грн і збільшення загальних активів на 87,25 млрд грн.

Лідерами зі зростання активів стали ті самі три найприбутковіші держбанки: Приват - 36,84 млрд грн, Ощад - 18,26 млрд грн і Сенс - 11,36 млрд грн. Сенсу це дало змогу повернутися до десятки найбільших за активами банків, з якої він випав у червні перед націоналізацією, і відразу на 8-ме місце.

Найбільше активи в третьому кварталі знизилися в Укрексіму - на 15,65 млрд грн, Південного - на 6,99 млрд грн і Укргазу - на 1,54 млрд грн, а загалом 23 банки показали зниження активів.

За третій квартал банки наростили портфель ОВДП на 23,56 млрд грн, і лідерами тут стали Сіті - 4,61 млрд грн і Укргаз - 4,48 млрд грн, за якими ТАСкомбанк, ПУМБ і МІБ - від 2,5 млрд грн до 2,1 млрд грн.

Найбільше скоротили вкладення в ОВДП за липень-вересень Укрексім - 2,45 млрд грн, Сенс - 1,24 млрд грн, Приват - 0,7 млрд грн і Перший інвестиційний банк - 0,48 млрд грн.

Загалом за підсумками дев'яти місяців цього року найприбутковішим банком із великим відривом залишається ПриватБанк - 43,37 млрд грн, або 39,5% від усього чистого прибутку банківської системи за цей період.

Ощад за січень-вересень отримав 14,18 млрд грн чистого прибутку, Райф - 6,14 млрд грн, ПУМБ - 5,68 млрд грн, Укрсиббанк - 5,66 млрд грн, Сенс - 5,58 млрд грн, ОТП Банк - 4,75 млрд грн, Сіті - 4,23 млрд грн, Укрексім - 3,60 млрд грн.

Серед 12 банків, чий чистий прибуток за дев'ять місяців перевищив 2 млрд грн, також Укргаз - 2,92 млрд грн, Універсал (mono) - 2,86 млрд грн і Креді Агріколь - 2,29 млрд грн.



Основні показники банків України в січні-вересні-2023, млн грн (відсортовані за активами)

на 1 жовтня 2023 р. Зміни за липень-вересень № з/п Банк Загалом резервів Загальні активи, загалом ОВДП Чистий прибуток (збиток) Загалом резервів Загальні активи, загалом ОВДП Чистий прибуток(збиток) 1 АТ КБ "ПриватБанк" -188 897 798 779 228 689 43 373 14 36 836 -680 13 624 2 АТ "Ощадбанк" -25 387 343 000 96 932 14 176 2 18 259 1 515 7 338 3 АТ "Укрексімбанк" -20 213 263 459 56 725 3 595 138 -15 653 -2 448 1 619 4 АТ "Райффайзен Банк" -13 657 196 352 24 406 6 136 -21 8 925 526 3 017 5 АБ "УКРГАЗБАНК" -13 589 166 436 33 951 2 921 510 -1 536 4 475 325 6 АТ "ПУМБ" -10 533 145 752 17 878 5 681 1 413 8 094 2 540 2 004 7 АТ "УКРСИББАНК" -4 303 137 397 14 032 5 664 251 -750 6 2 099 8 АТ "Сенс-БАНК" -19 769 107 971 5 220 5 584 -548 11 356 -1 238 3 440 9 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" -7 859 107 572 16 683 2 859 1 137 5 872 1 856 1 294 10 АТ "ОТП БАНК" -9 065 103 135 7 713 4 748 556 542 1 500 1 893 11 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" -8 474 100 365 4 299 2 294 -20 -550 500 1 299 12 АТ "СІТІБАНК" -739 69 150 7 498 4 227 -30 8 184 4 610 1 470 13 Акціонерний банк "Південний" -4 549 52 648 2 823 819 -334 -6 990 610 284 14 АТ "КРЕДОБАНК" -2 775 51 498 7 395 1 509 15 3 047 1 464 595 15 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" -3 399 39 773 398 655 374 677 148 163 16 АТ "ТАСКОМБАНК" -2 509 35 869 4 238 249 276 -604 2 552 68 17 АТ "А - БАНК" -4 160 26 496 810 561 545 1 168 -267 355 18 АТ "ІНГ Банк Україна" -669 24 863 900 1 035 -88 1 859 0 260 19 ПАТ "БАНК ВОСТОК" -1 285 23 219 1 617 343 -43 29 110 94 20 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" -1 762 20 746 4 138 282 158 222 635 -30 21 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" -689 16 380 5 711 121 4 1 691 1 352 78 22 ПАТ "МТБ БАНК" -1 027 16 236 2 571 47 -128 1 040 444 11 23 АТ "БАНК АЛЬЯНС" -1 181 12 858 4 517 161 -37 440 -300 60 24 АТ "КБ "ГЛОБУС" -580 10 810 3 774 121 14 2 281 789 87 25 АТ "МІБ" -799 10 757 4 354 6 -28 713 2 085 2 26 АТ "ПРАВЕКС БАНК" -278 10 613 200 -56 36 -959 200 -28 27 АТ "Ідея Банк" -4 712 10 156 110 545 620 99 -37 174 28 АТ АКБ "Львів" -180 9 406 325 151 35 1 334 0 87 29 АТ "КІБ" -253 8 672 1 351 79 30 272 310 1 30 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" -11 7 989 470 231 1 1 350 0 76 31 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" -337 6 880 37 119 3 -485 -35 49 32 АТ "АБ "РАДАБАНК" -609 6 062 717 60 -22 1 147 142 39 33 АТ "Дойче Банк ДБУ" -1 5 762 0 199 0 648 0 63 34 АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" -461 4 959 337 326 6 -744 75 60 35 АТ "АП БАНК" -95 4 681 266 59 1 -855 44 26 36 АТ "Полтава-банк" -162 4 658 619 188 9 331 -2 72 37 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" -324 4 058 917 79 35 -526 165 41 38 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" -353 3 934 0 92 15 106 0 -18 39 АТ "ЮНЕКС БАНК" -66 3 180 528 1 -6 236 7 4 40 АТ "БАНК "ГРАНТ" -253 3 098 343 81 -18 140 36 17 41 АТ "РВС БАНК" -54 2 933 793 14 -1 254 13 3 42 АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" -31 2 852 377 4 2 1 575 10 3 43 АТ "СКАЙ БАНК" -178 2 699 1 594 55 -10 167 218 26 44 АТ "КРИСТАЛБАНК" -114 2 479 393 38 16 -952 -95 8 45 АТ "АСВІО БАНК" -96 2 083 0 36 13 -49 0 21 46 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" -16 2 016 125 29 28 -183 80 14 47 АТ "АЛЬТБАНК" -38 1 449 244 35 -1 -118 55 8 48 АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" -47 1 445 120 109 16 147 120 35 49 АТ "МетаБанк" -135 1 437 450 1 -12 -87 -55 0 50 АТ "КОМІНВЕСТБАНК" -147 1 382 50 2 -7 18 10 0 51 АТ "БАНК АВАНГАРД" -96 1 335 581 208 61 -28 199 67 52 АТ "МОТОР-БАНК" -48 1 215 66 -45 3 -5 0 -1 53 АТ "БАНК 3/4" -63 1 133 703 17 -1 -384 -308 5 54 Полікомбанк -79 872 0 4 -5 9 0 4 55 АТ "ЄПБ" -157 797 25 12 1 -40 25 3 56 АТ "ОКСІ БАНК" -10 790 163 -19 8 6 0 -8 57 АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" -51 482 119 -30 8 -439 -484 -33 58 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" -34 433 0 36 1 -3 0 10 59 АТ "Український банк реконструкції та розвитку" -1 421 20 -1 -1 106 -40 2 60 АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" -8 343 18 4 3 -12 0 0 61 АТ "БАНК "ПОРТАЛ" -72 342 0 1 5 3 0 5 62 АТ "БТА БАНК" -2 294 166 24 0 23 125 43 63 АТ "АЛЬПАРІ БАНК" -10 212 0 -4 -3 1 0 -3

Данні: НБУ