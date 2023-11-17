Рейтинг найприбутковіших банків України: як змінилася десятка за час війни

За три квартали 2023 року українські банки загалом отримали прибуток 109,85 млрд грн. Це вже в 1,4 раза більше, аніж заробітки українських фінустанов за весь відносно мирний 2021 рік - 77,53 млрд грн, інформує Опендатабот.

Натомість топ-10 банків за прибутком не змінюється з початку року: туди входять усі державні банки, 4 з іноземним капіталом та 1 - з приватним. Наразі саме цей топ фінустанов заробляє 87,5% від сумарного прибутку усіх банків в країні.

Топ-10 банків за прибутком незмінні від початку 2023 року, проте змінилися у порівнянні з 2022 роком. З рейтингу "вилетіли" Універсал Банк, Айбокс банк, ІНГ Банк Україна та Південний.

Незмінним лідером залишається ПриватБанк, але з дещо кращими показниками прибутку. Свої позиції у рейтингу покращили Ощадбанк, Райффайзен Банк. Потрапили у рейтинг - ПУМБ, Сенс Банк, Укрексімбанк та Укргазбанк.





Топ-10 найприбутковіших банків за підсумками 2022 року Топ-10 найприбутковіших банків за підсумками трьох кварталі 2023 року ПриватБанк – 30, 252 млрд грн ПриватБанк – 43,37 млрд грн Укрсиббанк – 3,533 млрд грн Ощадбанк – 14,18 млрд грн Сітібанк – 2,818 млрд грн Райффайзен Банк – 6,14 млрд грн Універсал Банк – 2,402 млрд грн ПУМБ – 5,8 млрд грн Райффайзен Банк – 1,547 млрд Укрсиббанк – 6,66 млрд грн Ощадбанк – 689 млн грн Сенс Банк – 5,58 млрд грн Айбокс банк – 598 млн грн ОТП Банк – 4,75 млрд грн ОТП Банк – 597 млн грн Сітібанк – 4,23 млрд грн ІНГ Банк Україна – 415 млн грн Укрексімбанк – 3,59 млрд грн Південний – 408 млн грн Укргазбанк – 2,92 млрд грн





Крім того, на 4 банки поменшало в країні від початку року: у трьох з них НБУ відкликав ліцензії - йдеться про Форвард, Айбокс і Конкорд. Ще одна фінустанова збанкрутіла - Укрбудінвестбанк. Загалом наразі в Україні працює 63 банки.

Лише 10% банків, більшість із них - приватні - від початку року отримали збитки: їх загальна сума складає 155 млн грн.

Незмінним лідером топ-10 залишається ПриватБанк: 43,4 млрд грн прибутку за три квартали. Це вже удвічі більше до відповідного періоду 2021. Натомість частка Привату в загальному прибутку усіх банків впала до 39,5%. Разом державні ПриватБанк та Ощадбанк за 9 місяців 2023 заробили трохи більш ніж половину (52%) загального прибутку всіх українських банків. Загалом частка заробітку державних банків збільшилась у третьому кварталі до 63,5%. Переважно, це сталось через те, що банк Сенс став державним.