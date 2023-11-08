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Фонд гарантування намагається відсудити в ексвласників банків понад 100 млрд грн
12:51 08.11.2023 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який займається ліквідацією збанкрутілих банків, намагається відсудити у їхніх власників та пов'язаних осіб понад 100 млрд грн. Про це в інтерв'ю LIGA.net розказала директорка фонду Світлана Рекрут.
"Ці позови є за більшістю великих банків. Якщо говорити про банки, щодо яких у нас найбільші позови до ексвласників та пов'язаних осіб, то це, зокрема, Фінанси та Кредит (Костянтина Жеваго. - ред.) на 46 млрд грн, Дельта банк (Миколи Лагуна. - ред.) майже на 24 млрд грн, Фінансова Ініціатива (Олега Бахматюка. - ред.) на близько 14 млрд грн, ВіЕйБі (Олега Бахматюка. - ред.) - на понад 12 млрд грн. Також маємо кілька позовів у кримінальних провадженнях щодо банку "Реал" (був пов'язаний із Сергієм Курченком. - ред.) загалом на понад 10 млрд грн та господарський позов на 2,5 млрд грн. Щодо Імексбанку (Леоніда Кімова. - ред.) - на 8,4 млрд грн", - сказала Рекрут.
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