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АНАЛІТИКА

Абсолютний рекорд: Прибутки українських банків зросли за рік у 15 разів

 

За підсумками роботи у січні-вересні 2023 року платоспроможні українські банки отримали 109,9 млрд грн чистого прибутку, порівняно з 7,4 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Таким чином, нарахований за дев'ять місяців податок на прибуток перевищив відповідний річний показник історично найприбутковішого 2021 року, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Головним чинником прибутковості сектору у Нацбанку вказують зростання процентних доходів, передусім від високоліквідних активів.

Загалом операційний дохід банків за дев'ять місяців зріс на 17,9%, а чистий процентний дохід - на 38,7%, порівняно з показником січня - вересня минулого року.

"Незважаючи на збільшення процентних витрат унаслідок підвищення процентних ставок за депозитами, процентні доходи зросли суттєвіше", - зауважують у НБУ.

Водночас чистий комісійний дохід банків за вказаний період зріс лише на 5,4%, зокрема через слабке нарощення операцій з платіжними картками.

У підсумку чистий операційний прибуток банків до відрахувань у резерви збільшився на 23,9% - до 139 млрд грн.

Водночас відрахування в резерви під збитки від активних операцій знизилися порівняно з показниками минулого року на 94,2%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредити на 104 млрд грн.

У Нацбанку додали, що рентабельність капіталу сектору на 1 жовтня 2023 року становила 56,9% порівняно з 4,3% рік тому.

Станом на 1 жовтня 2023 року лише шість банків із 63 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 155 млн грн.

Як повідомлялося, чистий прибуток державного "Приватбанку" за підсумками роботи у січні-вересні 2023 року склав 43,37 млрд грн, що втричі перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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