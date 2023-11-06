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Фонд гарантування виставляє на повторний продаж четвертий «галузевий пул»
12:26 06.11.2023 |
У системі Прозорро.Продажі 15 листопада відбудеться аукціон з продажу четвертого пулу, сформованого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за так званим галузевим підходом.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"15 листопада на торги у системі Прозорро.Продажі виставлено черговий, четвертий пул кредитів, сформований за так званим «галузевим підходом». До складу лоту увійшли права вимоги за кредитами суб'єктів господарювання, дебіторська заборгованість та кредити фізичних осіб, спільною ознакою яких є КВЕД боржника - оптова та роздрібна торгівля", - йдеться в повідомленні.
У пул об'єднано 31 актив двох банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, - АТ «Мегабанк» та АТ «Банк Січ». А саме: права вимоги суб'єктів господарювання за 18 договорами, права вимоги за 2 кредитами фізичних осіб, 18 позицій дебіторської заборгованості.
Загальна заборгованість за включеними до складу лоту договорами склала понад 531 млн грн, із них майже 399 млн грн - за договорами АТ «Мегабанк» та 132 млн грн АТ «Банк Січ». У забезпечення виконання зобов'язань перед банками оформлено товари та фінансову поруку.
Стартова ціна лоту - 52,4 млн грн (встановлюється на рівні мінімальної ціни реалізації, що склалася на попередніх відкритих торгах (аукціонах), що не відбулися).
Кожен актив, включений до складу лоту, щонайменше чотири рази виставлявся на індивідуальний продаж у системі Прозорро.Продажі, але так і не був реалізований.
Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запустив «пілотний проєкт», відтепер пули кредитів суб'єктів господарювання, які перебувають на балансі банків, що ліквідуються, формуватимуться за новим галузевим підходом.
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