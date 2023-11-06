Фонд гарантування у жовтні продав активів банків майже на ₴53,4 мільйона

У жовтні 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, сягнула майже 53,4 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Упродовж жовтня у системі Prozorro.Продажі відбулося 52 успішних аукціони з продажу активів семи банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Загальна сума результативних торгів склала майже 53,4 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Із них 27,5 млн грн - сума успішних аукціонів з продажу кредитів фізичних та юридичних осіб, та 16 млн грн - об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок, які перебували на балансі банків.

У розрізі банків статистика успішних аукціонів за підсумками місяця виглядає так: АТ «Банк Січ» - 24,8 млн грн, АТ «Мегабанк» - майже 14 млн грн, АТ «Місто Банк» - майже 8 млн грн, ПАТ «Промінвестбанк» - 2,3 млн грн, АТ «Дельта Банк» - майже 2 млн грн, АТ «МР Банк» - 1,8 млн грн, ПАТ «АКБ «Капітал» - 0,5 млн грн.

На сьогодні, за результатами успішних аукціонів, отримано оплату за 33 лотами на суму 32 млн грн. Кошти за решту 19 лотів, на суму 21,4 млн грн, очікуються.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, сягнула майже 861,5 млн грн.