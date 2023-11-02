ПриватБанк відсудив 245 АЗС у компаній, підконтрольних Коломойському

Центральний апеляційний господарський суд 1 листопада задовольнив скаргу ПриватБанку у справі щодо повернення контролю над 245 АЗС, якими на умовах лізингу володіють компанії підконтрольні ексвласникам банку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

Майже три роки ПриватБанк був обмежений у розпорядженні 245 АЗС, які були поставлені на баланс банку до його націоналізації у 2016-му і одразу передані у лізинг, а потім у суборенду. Лізингоотримувачі вже заборгували державному банку понад 10 млрд грн.

"Весь цей час суди забороняли державному банку отримати контроль над своїм майном. Сторонні особи продовжували користуватися АЗС та отримувати прибутки. За цей час банк недоотримав понад 10 млрд грн лізингових платежів та не мав змогу продати АЗС. Суборендарів багато, вони майже щороку змінювались. Позивачів у таких справах, як правило, більш як 50, вони постійно створюють причини, з яких судове засідання навіть не могло відбутися. Тому ми вітаємо судове рішення, яким знято усі заборони та поновлено право ПриватБанку на розпорядження власним майном", - сказав адвокат ПриватБанку.

За його словами, ця історія тягнеться вже шість років. Ще у 2016 році перед націоналізацією ПриватБанк поставив собі на баланс 248 АЗС шляхом звернення стягнення на предмети іпотеки, на виконання вимог НБУ. А саме ПриватБанк, як і інші банки, мав покращити якість забезпечення за кредитами та відповідно якість кредитного портфеля.

Поставивши АЗС на баланс (тобто отримавши їх у власність), банк під керівництвом колишнього менеджменту одразу ж передав їх у фінансовий лізинг компаніям з орбіти групи «Приват», уклавши 22 договори лізингу із 15 лізингоотримувачами. А ті, у свою чергу, передали АЗС в суборенду іншим компаніям тієї ж групи. За словами юристів ПриватБанку, первинна постановка на баланс із наступною передачею в лізинг була здійснена з порушеннями законодавства.

"Погашення лізингових платежів відбувалось згідно з типовою для групи Ігоря Коломойського схемою: в перші роки сплачувалися тільки відсотки, згодом додавалася основна сума. Водночас оцінка під час передачі АЗС на баланс банку була суттєво завищеною. Врешті з 2018 року боржники скоротили лізингові платежі, а згодом припинили їх зовсім", - пояснили в банку.

Тому невиконання умов договорів фінансового лізингу змусило ПриватБанк у 2019-2020 роках розпочати процес розірвання цих договорів та повернення АЗС під свій контроль.

Як повідомлялось, ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року; 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. НБУ, Мінфін і ПриватБанк подали апеляцію на це рішення.