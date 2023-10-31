ЄЦБ продовжує тиснути на банки з метою послаблення їхніх зв’язків з РФ

Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжує чинити тиск на банки з метою послаблення зв'язків з Росією, але він знає, що отримати схвалення місцевої влади нелегко.

Про це заявив голова ЄЦБ Андреа Енріа в інтерв'ю Financial Times, опублікованому в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми продовжуємо чинити тиск на банки, щоб вони скорочували обсяги діяльності і, можливо, виходили з ринку", - сказав Енріа.

"Ми визнаємо, що існують юридичні обмеження, і що для виходу з бізнесу необхідно знайти відповідних покупців і отримати дозвіл місцевої влади в Росії, що не завжди легко", - додав він.

Нагадаємо, Угорщина стала останньою з країн-членів Європейського Союзу, яка вийшла з Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) - його охрестили "російським шпигунським банком" через тісний зв'язок із РФ.

Банк мав майже 50% російської власності й позбавлений нагляду з боку угорської влади. Міністерство фінансів США ще у квітні 2023 року оголосило про санкції проти банку з огляду на те, що його присутність у Будапешті дозволяла РФ посилити свою розвідувальну присутність у Європі.