Кількість успішних ідентифікацій BankID у ІІІ кв.-2023 року зросла в 1,5 раза

Кількість успішних ідентифікацій і у державному, і у фінансовому секторі в системі BankID Національного банку України (НБУ) за ІІІ квартал 2023 року становить 12,6 млн, що на 51% перевищило як показник ІІ кварталу цього року, так і аналогічний за ІІІ квартал 2022 року, повідомив регулятор на сайті в четвер.

Зазначається, що за місяцями кварталу зростання збільшилося з 3,6 млн у липні до 4,4 млн у серпні та 4,6 млн - у вересні.

Нацбанк зазначив, що за ІІІ квартал до системи приєдналися два нові абоненти - постачальники послуг із числа небанківських фінустанов, що працюють у сфері онлайн-кредитування.

Крім того, з жовтня одним з абонентів-постачальників послуг у Системі BankID став Кредитний реєстр НБУ, до інформації якого було відкрито доступ для фізосіб, які зможуть отримувати актуальну інформацію про суму заборгованості та стан виконання зобов'язань.

"За два тижні запровадження Національним банком нового онлайн-сервісу з надання інформації з Кредитного реєстру НБУ кількість ідентифікацій у ньому через Систему BankID НБУ сягнула майже 10,5 тис.", - поінформувала заступниця директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку Ольга Васильєва.

За її словами, центробанк очікує збереження високого рівня зацікавленості користувачів у сервісі й надалі у зв'язку з майбутніми планами розвитку цього проєкту.

Уточнюється, що на сьогодні система BankID налічує 127 учасників: 38 банків-ідентифікаторів і 89 абонентів - постачальників послуг.

Як повідомлялося, центробанк із 1 липня 2020 року запустив комерційну модель використання системи BankID НБУ, яка дала змогу банкам-ідентифікаторам отримувати плату розміром 20 грн від абонентів, які надають послуги (банківські, фінансові або комерційні), за кожну успішну ідентифікацію користувача.

Система НБУ BankID надає користувачам можливість проходити верифікацію віддалено, щоб дистанційно отримати доступ до фінансових, адміністративних і комерційних послуг.