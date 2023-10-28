Гральний бізнес - це 40% еквайрингу в країні - заступник голови НБУ Олійник

Гральний бізнес формує 40% еквайрингу в Україні, обіг цього сегмента за тиждень у середньому сягає 5 млрд грн, повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Олійник в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Учасники цього ринку досить інноваційні. Це підтверджує схема "розірваного" P2P-переказу, коли заздалегідь неможливо встановити учасників операції", - пояснив Олійник, коментуючи справедливість звинувачень на адресу Нацбанку щодо недостатньої уваги до таких операцій.

Заступник голови НБУ наголосив, що внаслідок спільної роботи Нацбанку, Служби безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) за поточний рік надходження від оподаткування грального бізнесу перевищили 6,5 млрд грн.

"Лише за один минулий місяць вони становили суму на 300 млн більшу, ніж за весь минулий рік", - навів дані Олійник.

Він зазначив, що регулятор продовжує вивчати трафік операцій під виглядом грального бізнесу.

"І наша реакція була і буде відповідною. Про заходи впливу ми повідомляємо на офіційному сайті: інформація відкрита і доступна кожному. Згодом будуть наступні рішення і заходи", - запевнив заступник голови НБУ, який курирує в регуляторі цей напрям.

Олійник зазначив, що всі матеріали про правопорушників, які беруть участь у таких схемах, передають БЕБ, Державній податковій службі та Держфінмоніторингу.