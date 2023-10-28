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АНАЛІТИКА

Зеленський звільнив Данилишина з посади члена Ради Нацбанку

 

Президент Володимир Зеленський звільнив із посади члена Ради Національного банку України Богдана Данилишина.

Відповідний указ №707/2023 оприлюднений на сайті глави держави, передає Укрінформ.

«Звільнити Данилишина Богдана Михайловича з посади члена Ради Національного банку України у зв'язку із закінченням строку повноважень», - ідеться в документі

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, із 2007 по 2010 роки Данилишин був міністром економіки в уряді Юлії Тимошенко. У 2016 році указом чинного на той час Президента України Петра Порошенка призначений членом Ради НБУ.

У жовтні 2016 року Рада НБУ обрала Данилишина своїм головою. Залишивши цю посаду у листопаді 2022-го у зв'язку із закінченням терміну повноважень, він знову обійняв посаду члена Ради.
 

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