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АНАЛІТИКА

Банки з початку року закрили понад 200 відділень

 

Станом на 1 жовтня 2023 року в Україні налічувалося 5 098 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 238. Про це свідчать дані Національного банку України.

В Україні залишилося 63 чинні банки. З початку року було закрито чотири банки, у яких було 150 відділень: Айбокс Банк (69), Укрбудінвестбанк (50), Форвард (17) та Конкорд (10).

Найбільше відділень у державному Ощадбанку - 1182, який 2023 року повернув собі лідерство за кількістю відділень.

Державний ПриватБанк скоротив 79 відділень і перебуває на другому місці - 1131 відділення.

Далі з великим відривом ідуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк (329) та УкрСиббанк (222). Замикає п'ятірку приватний банк ПУМБ (221).

У першому півріччі 2023 року українські банки отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку, що стало новим історичним рекордом. За січень-серпень прибуток банківської системи зріс до 95 млрд грн. Це у 11,3 раза більше проти аналогічного періоду минулого року.

 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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