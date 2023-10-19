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Українські банки платитимуть подвійний податок на прибуток
14:30 19.10.2023 |
Верховна рада схвалила за основу проект закону про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18% до 36%. Подвійний податок платитимуть у 2024-2025 роках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Ярослава Железняка в Telegram.
За його даним, проект 9656-д в першому читанні підтримали 247 депутатів.
У проекті держбюджету на 2024 рік вже врахували 9,9 млрд гривень від збільшення ставки податку.
"Законопроектом передбачено збільшення для банків ставки податку на прибуток з 18% до 36% без права зарахування збитків минулих періодів протягом 2024-2025 року", - написав Железняк.
Ініціатива щодо податку на прибуток банків
У серпні голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев вніс законопроект, яким пропонувалося оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств). Гетманцев повідомив, що чисті процентні доходи банків за перше півріччя 2023 року зросли на 75% до 93,6 млрд гривень.
Як зазначив депутат, "подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині, тому варто придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету".
Потім фінансовий комітет Ради доопрацював цей законопроект.
За даними НБУ, за січень-серпень року чистий прибуток банків України досяг 95 млрд гривень.
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