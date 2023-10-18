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В Україні немає попиту на створення нових банків, – Нацбанк
11:49 18.10.2023 |
Попиту на створення нових банків наразі в Україні немає. За останні п'ять років Національний банк не отримав жодного пакету документів.
Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник, передає Інтерфакс-Україна.
"Кількість звернень від небанківських гравців теж на низькому рівні, водночас цього року попит вищий у порівнянні з 2022 роком", - сказав він в інтерв'ю агентству.
Олійник уточнив, що з початку цього року Нацбанк отримав понад два десятки звернень: більшість від фінкомпаній та лізингодавців, є також страхові компанії, тоді як минулого року було лише шість заяв.
"Із них половину відхилено, решта ще на розгляді", - додав він.
За словами заступника голови НБУ, попит на переліцензування учасників платіжного ринку на отримання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг також зріс. З початку року за такою ліцензією звернулося 70 небанківських установ, 55 із них зверталися кілька разів.
Як повідомлялося, на початку жовтня Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Український будівельно-інвестиційний банк".
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