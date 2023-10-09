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АНАЛІТИКА

Фонд гарантування продав нерухомості збанкрутілих банків на 2,6 мільярда

 

Починаючи з літа минулого року, коли Фонд гарантування вкладів відновив продаж активів у системі Прозорро.Продажі, було реалізовано нерухомості банків, що ліквідуються на 2,6 млрд грн.

Як повідомила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай, відтоді відбулося 275 успішних аукціонів.

За її словами, попит на об'єкти нерухомості банків попри все залишається високим.

"На балансі банків, що ліквідуються, обліковуються об'єкти нерухомості балансовою вартістю майже 4 млрд грн. При цьому, щонайменше десята частина з них перебувають на тимчасово непідконтрольній території чи території активних бойових дій.

І один із ключових викликів, який сьогодні стоїть перед Фондом, як і перед рештою банківської системи - визначення стратегії управління такими активами. Неврегульованим поки залишається і питання компенсації у разі руйнування таких об'єктів", - зазначила вона.

Як нагадала Білай, усі активи банків, що ліквідуються, Фонд виставляє на продаж на онлайн-аукціони у системі Прозорро.Продажі.

Стартова ціна кожного лоту - вища з величин: балансова або оціночна вартість активу. Серед об'єктів нерухомості, які Фонд виставляє на продаж, є не тільки приміщення відділень банків, а і колишні об'єкти застави, які банки стягнули в результаті роботи з боржниками.

При цьому об'єкти нерухомості та майно складають лише до 5% від загального обсягу активів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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