Антимонопольний комітет дозволив Mastercard та Visa зменшити міжбанківську комісію. На скільки – не відомо

Антимонопольний комітет дозволив компаніям Mastercard Europe S.A. та Visa International Service Association зменшити розмір внутрішньодержавних міжбанківських комісій, які визначаються платіжною організацією платіжної системи щодо відповідних споживчих платіжних облікових реквізитів та сплачуються еквайром на користь емітента в Україні.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Як пояснили у комітеті, відповідні дії зі зменшення міжбанківських комісій здійснюються відповідно до додаткової угоди № 2 у межах Меморандуму про сприяння конкурентному платіжному ринку в Україні.

Водночас, на скільки погоджено зменшення міжбанківської комісії, не відомо. Матеріали до розгляду цього питання з обмеженим доступом.

Нагадаємо, у травні 2021 року Нацбанк спільно з платіжними системами Visa та Mastercard підписали Меморандум про сприяння конкурентному платіжному ринку в Україні, який передбачав поступове зниження граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж).

Так вони відреагували на ухвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту №4178, згідно з яким розмір комісії інтерчейндж пропонувалося знизити до 0,3% у 2022 році, що відповідає рівню комісій у ЄС.

Згідно із меморандумом ставки комісій інтерчейндж планувалося поетапно знизити:

з 1 липня 2021 року - до не більше 1,2%;

з 1 липня 2022 - до не більше 1%;

з 1 липня 2023 - до не більше 0,9%;

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Visa та MasterCard з 1 березня 2022 року тимчасово скасували всі місцеві транзакційні комісії для українських банків та обнулили інтерчейндж. Однак вже за кілька місяців міжнародні платіжні системи відновили стягнення комісій. З червня минулого року ставку інтерчейндж підвищили до 0,3%, з вересня - до 0,7%. У грудні платіжні системи Visa і Mastercard ненадовго підвищили interchange до 1%, але Мінекономіки попросило не змінювати ставку на період блекаутів.

Із 1 липня 2023 року комісію інтерчейндж мали таки підвищити до 0,9%.