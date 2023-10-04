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АНАЛІТИКА

Нова послуга в «Дії»: Вкладники збанкрутілих банків зможуть отримати відшкодування

 

Міністерство цифрової трансформації та Фонд гарантування вкладів запустили нову послугу в "Дії": вкладники збанкрутілих банків можуть отримати відшкодування в кілька кліків.

"Послуга "Повернення вкладів", над якою ми працювали спільно з Фондом гарантування вкладів, дасть змогу українцям подати заяву й отримати відшкодування зі збанкрутілих банків. А це 1,4 млн рахунків на суму 3,2 млрд грн. Щоб повернути кошти, не потрібно ходити в банки чи стояти в чергах, достатньо зробити кілька кліків у "Дії", - пояснив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Послуга "Повернення вкладів" у "Дії" дає змогу вкладнику банку, що збанкрутував, отримати відшкодування на наявну або відкрити нову картку "єПідтримка" в одному з банків-агентів Фонду гарантування.

Із початку повномасштабного вторгнення Фонд виплатив майже 8,3 млрд грн гарантованого відшкодування.

"Сьогодні кожен вкладник збанкрутілого банку має три опції, як отримати кошти від Фонду гарантування. Перша - прийти до найближчого відділення вибраного банку-агента. Друга - скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат, який пропонують своїм клієнтам п'ять наших банків-агентів. А відтепер ще є й третя опція - подати заяву та отримати відшкодування в кілька кліків через послугу "Повернення вкладів" у застосунку "Дія", - сказала директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут.

Щоб отримати послугу в "Дії":

* авторизуйтеся в застосунку;
* відкрийте розділ "Послуги" - "Повернення вкладів";
* виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заяви подаються окремо;
* виберіть картку "єПідтримка", на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті, який є учасником послуги та партнером Фонду. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку "єПідтримка" одного з банків-агентів Фонду - Universal Bank/monobank, "Приватбанк", "Укргазбанк", ПУМБ та "Ідея Банк";
* уточніть контактні дані для звʼязку;
* перевірте заяву, там же побачите суму, доступну до виплати;
* підпишіть заяву "Дія.Підписом".

Заява одразу надсилається в банк. Її опрацювання перерахування коштів займе до трьох робочих днів.

Послугою вже можуть скористатися вкладники 34 банків, що збанкрутували.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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