Visa виділила $100 млн на інвестиції в штучний інтелект

Постачальник платіжних послуг Visa планує інвестувати $100 млн в проєкти, що розробляють технології та застосунки генеративного штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє TechCrunch.

Фінансування буде проводитися через інвестиційний підрозділ платіжної компанії - Visa Ventures. Венчурна фірма планує вкладати кошти в організації, які «вплинуть на майбутнє комерції та платежів».

Директор з продуктів і стратегії Visa Джек Форестелл заявив:

«Хоча досі генеративний ШІ був здебільшого орієнтований на розв'язання завдань і створення контенту, незабаром ця технологія не тільки змінить наш спосіб життя і роботи, а й комерцію в тому сенсі, який нам необхідно зрозуміти».

Глава Visa Ventures Девід Рольф вважає, що штучний інтелект має потенціал «стати однією з найбільш перетворювальних технологій нашого часу». Він додав, що венчурна фірма володіє великою гнучкістю щодо кількості інвестицій.

«З огляду на ранню стадію розвитку галузі, ми очікуємо, що фінансування буде невеликим, кілька мільйонів доларів. Але у нас є можливість робити більші інвестиції, якщо для цього є вагомі підстави», - заявив Рольф.

Крім того, він пояснив, що Visa прагне підтримувати компанії, які застосовують генеративний ШІ для розв'язання реальних проблем у сфері комерції, платежів і фінтеху.

Нагадаємо, у серпні проєкти, що розробляють рішення на базі штучного інтелекту залучили $232,5 млн інвестицій.

Джерело: incrypted.com