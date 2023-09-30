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АНАЛІТИКА

Україна пішла на поступку Угорщині, щоб розблокувати 500 млн євро з військового фонду ЄС

 

Національне агентство з питань запобігання корупції в п'ятницю оголосило про призупинення статуту міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank, чого неодноразово вимагав Будапешт.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАЗК, пише "Європейська правда".

Статус міжнародного спонсора війни призупинили для OTP Bank, а також п'ятьох грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.

"Таке рішення ухвалене за результатом переговорів між представниками Агентства та представниками компаній та урядів цих країн щодо припинення співпраці з Російською Федерацією", - зазначає НАЗК, не уточнюючи подробиць.

Там прямо пояснили, що сподіваються у відповідь на розблокування Угорщиною траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру й відмови Греції від блокування майбутнього пакета санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості РФ продовжувати війну.

Водночас, підкреслюють у НАЗК, виключення грецьких компаній та угорського банку з переліку міжнародних спонсорів війни залежатиме від виконання умов стосовно співпраці з Росією.

У травні Національне агентство з питань запобігання корупції України оголосило, що внесло OTP Bank - найбільший угорський банк - до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в РФ та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".

Після цього в Будапешті заявили, що через внесення OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту "буде дуже важко" домовитись із ЄС про нові санкції проти Росії, а також що будуть блокувати виділення нових траншів із Європейського фонду миру.
Ключові теги: Угорщина
 

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