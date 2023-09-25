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АНАЛІТИКА

Прибуток українських банків за 8 міс.-2023 сягнув рекордних 95 млрд грн

 

Прибуток активних українських банків у січні-серпні 2023 року становив 95,1 млрд грн, що в 11,3 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року (8,4 млрд грн), йдеться в інформації Національного банку України (НБУ).

Досягнутий показник є рекордно високим за всю історію: до цього найвищим за 8 міс. був чистий прибуток банків у довоєнному 2021 році - 45,6 млрд грн порівняно з 32,6 млрд грн у 2020 році та 44,3 млрд грн - у 2019 році.

Водночас прибуток банків за серпень цього року скоротився до 11,9 млрд грн із 15,5 млрд грн у липні - це лише п'ятий за величиною місячний показник цього року.

Чисті процентні доходи банків за 8 місяців 2023 року становили 129,3 млрд грн, збільшившись до 8 місяців минулого року на 40,8%, чисті комісійні - 33,4 млрд грн (+14,1%).

Порівняно з попереднім місяцем чисті процентні доходи банків збільшилися лише на 1% - до 17,91 млрд грн, а чисті комісійні - на 2,1%, до 3,92 млрд грн.

Скорочення прибутку в серпні багато в чому пов'язане зі зростанням відрахувань у резерви в 5,3 раза - до 1,62 млрд грн, інших операційних витрат на 24,2% - до 1,47 млрд грн, а також податку на прибуток - на 37,8%, до 2,65 млрд грн.

Загалом за 8 місяців цього року відрахування в резерви становили 6,5 млрд грн, тоді як за 8 місяців минулого року - 89,4 млрд грн, податок на прибуток - відповідно 17,0 млрд грн і 3,8 млрд грн.

Як повідомлялося, українські банки 2022 року скоротили чистий прибуток у 3,1 раза - до 24,716 млрд грн порівняно з 77,376 млрд грн 2021 року.

Мінфін, Нацбанк і профільний парламентський комітет наразі припускають тимчасово підвищити ставку податку на прибуток банків удвічі - до 36%. За оцінками голови НБУ Андрія Пишного, це дасть змогу за два роки отримати сумарно понад 20 млрд грн.

Водночас в Асоціації українських банків вважають, що зі зниженням облікової ставки, яке розпочалося наприкінці липня, коли НБУ опустив її до 22% з 25%, і продовжилося у вересні - до 18%, прибутковість банківської системи буде зменшуватися.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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