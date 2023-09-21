Нацбанк посилив вимоги до комерційних агентів для надання платіжних послуг

Національний банк України уточнив вимоги до залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг.

У НБУ нагадали, що надавачі платіжних послуг - банки, платіжні установи, емітенти електронних грошей або платіжних інструментів - можуть залучати для надання фінансових платіжних послуг комерційних агентів, які на підставі договору діють від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок надавача платіжних послуг. Йдеться як про юридичних осіб, так і про фізичних осіб-підприємців залежно від виду платіжних послуг.

Щоб залучити комерційного агента, надавач платіжних послуг повинен у встановленому порядку повідомити про це Національний банк.

Із метою врегулювання питання переліку осіб, які можуть залучатися для надання фінансових платіжних послуг як комерційні агенти з приймання готівки, Національний банк:

* надав право банкам залучати фізичних осіб-підприємців як комерційних агентів (раніше таке право було лише в небанківських фінустанов);

* урегулював питання статусу осіб, які можуть залучатися для надання фінансових платіжних послуг як комерційні агенти з приймання готівки. Так, комерційним агентом з приймання готівки банку чи платіжної установи не можуть бути особи чи компанії, які отримали право на провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг, обмежених платіжних послуг, послуг поштового переказу та надання банкам послуг з інкасації.

Крім того, з метою забезпечення виходу на ринок доброчесних комерційних агентів Національний банк уніс зміни до порядку залучення комерційних агентів, зокрема:

* посилив вимоги до комерційних агентів, які залучатимуться для надання фінансових платіжних послуг. Зокрема, йдеться про удосконалення механізмів внутрішнього контролю за діяльністю комерційних агентів стосовно зберігання обсягів готівки, проведення її інкасації, а також переліку заходів, які застосовуватимуться до комерційних агентів у разі порушення ними вимог законодавства з питань платіжних послуг та фінансового моніторингу;

* зобов'язав надавачів платіжних послуг перевіряти, чи немає у комерційних агентів або їхніх керівників судимості, обмеження чи заборони займатися певною діяльністю, відомості про застосування заходів впливу тощо;

* уточнив порядок розгляду Національним банком документів для реєстрації комерційних агентів, у тому числі стосовно надання регулятору додаткової інформації, документів, пояснень, потрібних для уточнення відомостей про комерційного агента.

Відповідні норми містить постанова правління Національного банку від 18 вересня 2023 року №117 "Про затвердження змін до Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг", що набирає чинності з 22 вересня 2023 року.