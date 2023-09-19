Голова комітету Ради Данило Гетманцев підтримує пропозицію НБУ тимчасово подвоїти ставку податку на прибуток банків

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтримав пропозицію Національного банку України (НБУ) тимчасово підвищити ставку податку на прибуток банків замість запропонованого раніше депутатами податку на чистий процентний дохід.

"Я вважаю, що це правильно, тому що мій законопроєкт передбачає нову базу оподаткування, а це завжди погано під час правозастосування, тому що викликає багато запитань. Їхній підхід набагато простіший і дає в бюджет не менше, а більше", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в Києві в кулуарах інвестфоруму "Рестарт Харків".

Гетманцев уточнив, що йдеться про підвищення наявної ставки податку 18% удвічі.

Коментуючи можливість доопрацювання законопроєкту про відновлення довічного статусу PEP (Politically Exposed Persons) для цілей фінансового моніторингу, щоб вилучити з-під його дії колишніх PEP, голова комітету висловив сумніви в реалістичності таких змін.

"Я таку можливість не бачу... Не можна написати "до якогось року", тому що це формула директиви, це формула європейського права", - сказав голова комітету.

Як повідомлялося, голова Нацбанку Андрій Пишний минулого тижня підтримав ідею додаткового оподаткування банків як виправданий тимчасовий крок з огляду на війну, однак запропонував на 2023-2024 роки підвищити ставку податку на прибуток банків із 18% до 38% замість ініційованого депутатами оподаткування чистого процентного доходу.

Голова НБУ також повідомив, що учасники ринку, з якими комунікував центробанк, з розумінням поставилися до такої позиції.

Згідно з даними Нацбанку, чистий прибуток 64 діючих українських банків за сім місяців цього року становив 83,2 млрд грн, податок на прибуток - 14,4 млрд грн, зокрема ПриватБанку - 34,4 млрд грн і 7,9 млрд грн, а чотирьох інших держбанків - 18,8 млрд грн і 0,1 млрд грн.

Депутати наприкінці серпня внесли в Раду законопроєкт про оподаткування у 2024-2026 роках чистого відсоткового доходу банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств), що могло б принести держбюджету, за їхніми оцінками, близько 10 млрд грн наступного року. За першу половину 2023 року відсоткові доходи банків сягнули 141 млрд грн, зокрема завдяки операціям із державними цінними паперами - 73,5 млрд грн, а чисті відсоткові доходи за цей самий період становили 93,6 млрд грн, збільшившись порівняно з довоєнним періодом 2021 року на 75%.