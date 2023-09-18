ФГВФО вперше виставив на аукціон галузевий пул прав вимоги за кредитами

Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) запускає "пілотний" проєкт, у рамках якого вперше об'єднує об'єкти продажу в пул за галузевим сегментом: пропонуються права вимоги за 91 кредитним договором із позичальниками - оптовими та роздрібними торговцями - на балансі Промінвестбанку, МР Банку та Мегабанку.

"Фонд формуватиме пули з кредитів суб'єктів господарювання, які перебувають на балансі банків, що ліквідуються, за новим галузевим підходом. Такий пілотний проєкт сприятиме подальшому розвитку ринку проблемних активів в Україні та їхній ефективній реалізації через державні онлайн-аукціони", - зазначено в повідомленні на сайті "Прозорро. Продажі".

Уточнюється, що торги відбудуться 25 вересня за голландською моделлю аукціону в онлайн-форматі на платформі "Прозорро. Продажі".

Раніше ці активи виставлялися окремими лотами щонайменше чотири рази, але так і не були продані. Зазначається, що в пул входять кредити, забезпечені транспортними засобами, об'єктами житлової та комерційної нерухомості. Стартова ціна становить 66,6 млн грн.

"Ми очікуємо, що галузевий підхід формування пулів допоможе привернути увагу саме інвесторів, зацікавлених вести діяльність у визначеній галузі", - сказав директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВФО Олександр Кульчицький.

За його словами, до проєкту залучені чотири банки, передані фонду після початку повномасштабного вторгнення: Промінвестбанк, МР Банк (раніше - Сбербанк), Мегабанк і банк "Січ", а загальна заборгованість юросіб перед ними перевищує 90 млрд грн.

Кульчицький уточнив, що близько 48% за сумою заборгованості припадає на підприємства переробної промисловості, 17% - оптової та роздрібної торгівлі і 12% - ПЕК.

СЕО "Прозорро. Продажі" Сергій Бут поінформував, що від початку повномасштабної війни ФГВФО через електронні торги в системі залучив 4,6 млрд грн для розрахунків із кредиторами ліквідованих банків, при цьому понад 3,5 млрд грн із них - від продажу активів саме цих чотирьох банків.

"Конкуренція на торгах із реалізації майна ПАТ "Промінвестбанк", АТ "МР Банк", АТ "Мегабанк" та АТ "Банк Січ" також вища порівняно з активами інших банків - понад три учасники. Сподіваємося, що "пілотний проєкт" фонду та пули активів відкриють нові можливості для бізнесів, які готові сьогодні розвивати цілі галузі", - зазначив він.