Неплатоспроможні банки у серпні виплатили кредиторам майже ₴555 мільйонів

Неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у серпні 2023 року спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 554,8 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"У серпні 2023 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 554,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Із загальної суми у серпні, зокрема: майже 77,8 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги (вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»); 4,8 млн грн - 4-ї черги (фізичних осіб понад гарантовану суму); 472,2 млн грн - 7-ї черги (юросіб, що не є пов'язаними з банками особами), в т. ч. 443,4 млн грн - забезпеченому кредитору, а саме НБУ. Решту коштів отримали кредитори 2-ї, 6-ї та 8-ї черг.

За січень-серпень 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків в ліквідації склала 5 342,9 млн грн, в т. ч. 601,5 млн грн - позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів.

В цілому за весь період станом на 1 вересня 2023 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 65 196,7 млн грн, з яких 17 628,4 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, в т. ч. 16 262,6 млн грн - НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Як повідомляв Укрінформ, неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2022 рік спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 3,97 млрд грн.