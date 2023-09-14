Банкіри вважають можливий 5-відсотковий податок на чистий процентний дохід податковою дискримінацією

Ухвалення законопроєкту №9656 "Про особливості оподаткування чистого відсоткового доходу банків" про 5-відсотковий податок на нього може дестабілізувати ринок фінансів і державних цінних паперів, а також створить труднощі для формування обов'язкових резервів банками, вважають члени Асоціації українських банків (АУБ).

"Податок на чистий процентний дохід є абсолютно необґрунтованим, оскільки після нарахування чистого процентного доходу, банк матиме адміністративні витрати, витрати на оплату праці та інші витрати для ведення своєї операційної діяльності", - ідеться в листі президента АУБ Андрія Дубаса профільному парламентському комітету, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

"Тому додатковий податок за логікою мав бути ініційований з чистого прибутку, а не з доходу, як передбачено згідно із законопроєктом №9656", - наголошується в документі.

На думку Асоціації, законопроєкт порушує три основні засади податкового законодавства України: забезпечення однакового підходу до всіх платників податків; нейтральність оподаткування (встановлення податків і зборів у спосіб, що не впливає на конкурентоспроможність платника) та єдиний підхід до встановлення податків і зборів, визначення на законодавчому рівні всіх обов'язкових елементів податку.

Представники банківського сектору також вважають необґрунтованим порівняння показників минулих років з поточними у зв'язку з високим рівнем невизначеності та зростанням портфеля непрацюючих (NPL) і реструктуризованих кредитів.

Недоречним, на їхню думку, є і порівняння з податковим навантаженням європейських країн, оскільки вони не воюють і не стикаються з такими високими ризиками.

Також банкіри, посилаючись на 4 статтю Податкового кодексу України, нагадали, що зміни щодо податків і зборів можуть ухвалюватися не пізніше шести місяців до початку нового бюджетного періоду.

АУБ попросила долучити її представників до засідань комітету під час розгляду законопроєкту №9656.

Крім того, на пресконференції в асоціації цього тижня керівники банків додали, що введення такого податку призведе до зниження ставок за депозитами приблизно на 1 відсотковий пункт, а також стимулюватиме заміну відсоткових доходів на комісійні в продуктах банків. Банкіри додали, що зі зниженням облікової ставки і ставок на ринку чистий процентний дохід також буде стрімко знижуватися, і це буде видно вже в другому півріччі цього року.

АУБ об'єднує як приватні банки і банки з іноземним капіталом, так і державні банки.

Як повідомлялося, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, його перший заступник Ярослав Железняк, Мар'яна Безугла, Богдан Торохтій, Максим Бужанський і група інших народних депутатів зареєстрували в Раді 28 серпня законопроєкт №9656 "Про особливості оподаткування чистого відсоткового доходу банків", що передбачає оподаткування чистого відсоткового доходу банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток).

Гетманцев зазначив, що за першу половину 2023 року відсоткові доходи банків сягнули 141 млрд грн, зокрема завдяки операціям із державними цінними паперами - 73,5 млрд грн, а чисті відсоткові доходи за цей самий період становили 93,6 млрд грн, збільшившись порівняно з довоєнним періодом 2021 року на 75%.

"Таким чином, нарощування операцій із державними цінними паперами призвело до отримання рекордних надприбутків банками", - вважає він.

За оцінкою Гетманцева, у разі запровадження запропонованої законопроєктом моделі додаткові надходження до бюджету за 2023 рік могли б становити близько 10 млрд грн.

"Передбачається, що податок на надприбуток діятиме протягом 2024-2026 рр.", - додав голова комітету.

"Питання непросте, наразі оцінюємо", - прокоментував раніше пропозицію про додаткове оподаткування банків заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук на фейсбук-сторінці.

Водночас співвласник віртуального Монобанку Олег Гороховський різко розкритикував таку ініціативу депутатів в умовах нинішньої рекордно високої частки держави в банківській системі.

"Тобто держава планує наповнити бюджет, вводячи додатковий податок на свій прибуток, який і так повністю дістається державі", - написав він у соцмережах.

Банкір додав, що пропозиція обкласти додатковим податком чистий процентний дохід банків призведе до пропорційного збільшення ними ставок за кредитами.