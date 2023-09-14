Фінансові новини
- |
- 14.09.23
- |
- 10:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд гарантування завершив ліквідацію банку «Союз»
09:36 14.09.2023 |
Ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Союз" завершено, до держреєстру внесено запис про припинення банку як юридичної особи.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Зазначається, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Союз" як юридичної особи.
"Отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим", - зазначили у Фонді.
Повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора АТ «КБ «Союз» припинено.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ "Союз" 15 березня 2016 року. Після судових розглядів НБУ 28 квітня 2016 року ухвалив таке рішення повторно. Ліквідація банку "Союз" тривала з 29 квітня 2016 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Подоляк сказав про «слабкий інтелектуальний потенціал» Індії та Китаю. Чому це великий удар по українській дипломатії
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт про спрощення зміни цільового призначення землі пройшов комітет Ради
|Відновлення великої приватизації. У Прозорро.Продажі опубліковано 15 об'єктів – список
|У ГУР Міноборони України підтвердили пошкодження ВДК і підводного човна в Севастополі
|Танки для розмінування і БМП Marder. Німеччини передала Україні новий військовий пакет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фонд гарантування завершив ліквідацію банку «Союз»
|Ціни на золото стабілізувалися на 3-тижневому мінімумі на тлі зростання інфляції у США
|Долар коливається нижче 3-місячного максимуму по відношенню до євро, оскільки вимальовується рішення ЄЦБ
|Азіатські акції зростають, оскільки інфляційний пил вщухає, а Японія зростає
|Nasdaq, S&P 500 зросли, прибутковість казначейських облігацій коливається, оскільки індекс споживчих цін закріплює паузу ФРС
|ПриватБанк, Universalna та USAID запустили програму для страхування майбутнього врожаю та зниження кредитних ризиків аграріїв
Бізнес
|Зростання використання ШІ збільшує споживання води для охолодження серверів - дослідження
|США і В'єтнам оголосили про мільярдні угоди в галузі напівпровідників і ШІ
|Meta розробляє модель штучного інтелекту наступного покоління, щоб конкурувати з GPT-4 від OpenAI
|Техкорпорації США вбачають у В'єтнамі заміну Китаю
|BMW скасувала передплату на підігрів сидінь – клієнти не схотіли купувати опцію за $18 на місяць
|Продаж чипів у світі знизився в липні на 11,8% р/р - SIA
|Mercedes-Benz презентував концепт CLA-Class із технологією EQXX