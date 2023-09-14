Фонд гарантування завершив ліквідацію банку «Союз»

Ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Союз" завершено, до держреєстру внесено запис про припинення банку як юридичної особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зазначається, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Союз" як юридичної особи.

"Отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим", - зазначили у Фонді.

Повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора АТ «КБ «Союз» припинено.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ "Союз" 15 березня 2016 року. Після судових розглядів НБУ 28 квітня 2016 року ухвалив таке рішення повторно. Ліквідація банку "Союз" тривала з 29 квітня 2016 року.