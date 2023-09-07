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Нацбанк зобов'язав банки посилити контроль за аномальними операціями фізосіб

 

Національний банк України (НБУ) запровадив нові вимоги до здійснення банками фінансового моніторингу.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №110 від 5 вересня і набули чинності з 7 вересня 2023 року, повідомляє пресслужба регулятора.

"Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності", - зазначається у повідомленні НБУ.

Зокрема, новими вимогами:

* встановлено обов'язок для банків реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Така вимога не поширюються на клієнтів - фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування;
* доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.

Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації. Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив Порядок набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікації осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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